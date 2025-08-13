Tiene 38 años, quiere ser madre y creó un grupo de WhatsApp para conseguir padre: “El reloj biológico me corre”

En las últimas horas, una historia insólita se viralizó en redes sociales y generó debate sobre el amor, la maternidad y el paso del tiempo. Sofía, una mujer de 38 años, decidió tomar un camino poco convencional para cumplir su deseo de ser madre: creó un grupo de WhatsApp con diez posibles padres y comenzó una “preselección” con preguntas directas sobre ingresos, fertilidad y disposición para tener hijos.

Un método fuera de lo común

Todo comenzó con una notificación inesperada. Sofía abrió un chat titulado “Preselección” y agregó a diez hombres, todos de entre 35 y 40 años, universitarios y con buena estabilidad económica. “Quiero ser mamá y el reloj biológico me corre”, fue su presentación. Según explicó, en los últimos tres meses tuvo citas con 29 hombres y eligió a los que, a su criterio, reunían las mejores condiciones.

La reacción inicial fue de sorpresa y confusión. Dos abandonaron el grupo de inmediato, y otros preguntaron si se trataba de una broma. Sofía dejó claro que hablaba en serio: “No tengo tiempo para el boludeo, probé con todas las apps de citas y no funcionó”.

Preguntas filtrantes y eliminaciones en vivo

Para agilizar la selección, Sofía sumó a su mejor amiga como “jurado” y comenzó a hacer preguntas. La primera fue económica: “¿Cuál es tu nivel de ingresos?”. Quienes no cumplieron con sus expectativas fueron eliminados al instante.

Luego llegó la consulta más íntima: “¿Estarías dispuesto a hacerte un estudio de fertilidad?”. Solo aceptaron dos. Finalmente, preguntó en qué plazo estarían listos para ser padres. Un comentario irónico dejó a un candidato fuera, quedando un único finalista.

Un final inesperado

Cuando Sofía se mostró dispuesta a coordinar el siguiente paso, el último participante confesó que solo había respondido lo que ella quería escuchar para quedarse hasta el final. “Fue un delirio hermoso, mejor que una serie de Netflix”, le dijo antes de irse.

@chacalboggian Una chica quería ser madre y buscó una forma poco convencional para alcanzar su objetivo ♬ sonido original - Chacal

El caso encendió el debate sobre la presión del reloj biológico, los métodos poco convencionales para encontrar pareja y el impacto de las redes y la viralidad en la vida privada. Expertos en relaciones recuerdan que, si bien el deseo de ser madre o padre es legítimo, las decisiones impulsivas pueden traer consecuencias emocionales y legales no previstas.