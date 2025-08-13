La China Suárez desafió todos los límites y presumió sus curvas con una microbikini bicolor

La “China” Suárez es sin dudas una de las figuras mediáticas más comentadas del espectáculo argentino. Actriz, cantante y modelo, supo construir una carrera marcada por proyectos exitosos y una fuerte presencia en medios y redes sociales, donde su estilo y su vida personal generan tanto interés que tiene millones de personas que siguen atentas cada uno de sus pasos.

La China Suárez enamora a sus seguidores en las redes.

En esta oportunidad, la actriz sorprendió a sus fanáticos con una foto que se llevó todas las miradas. En la imagen, que compartió en sus historias, se la puede ver en microbikini bicolor en gris y negro, posando desde el jardín de su nueva casa en Turquía.

La China Suárez encandiló las redes con sus curvas en microbikini bicolor

La tajante postura de Benjamín Vicuña sobre su relación con la China Suárez

Benjamín Vicuña atraviesa días de fuerte exposición mediática luego de que la China Suárez, su expareja y madre de sus dos hijos menores, lo acusara públicamente de violencia psicológica, problemas de adicciones y de ser un mal padre. El actor, que decidió no responder directamente a las declaraciones, se enfoca en el bienestar de sus hijos y en resolver las diferencias en el ámbito privado.

El conflicto se intensificó cuando Vicuña le revocó a la actriz el permiso para que los niños se mudaran a Estambul junto a ella y Mauro Icardi. Aunque finalmente autorizó el viaje por las vacaciones de invierno, dejó en claro su negativa a que la residencia de los menores esté en Turquía. La comunicación entre ambos se mantiene exclusivamente a través de abogados.

La postura de Benjamín Vicuña sobre su relación con la China Suárez

En un breve intercambio con Intrusos, el actor destacó la importancia de priorizar a Magnolia y Amancio y aseguró que no hablará mal de la madre de sus hijos, pese a las acusaciones. “Vamos a encontrar una manera de que todo funcione por el bien de los chicos”, afirmó, dejando abierta la puerta a un entendimiento que permita reducir la tensión en su vínculo.