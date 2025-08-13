La tajante postura de Benjamín Vicuña sobre su relación con la China Suárez: “Se rompió...”

Benjamín Vicuña vive momentos de extrema exposición mediática desde que la China Suárez, su expareja y madre de sus dos hijos menores, lo acusó públicamente de mal padre, de problemas con adicciones, y violencia psicológica. Tras el descargo, el actor evitó hablar del tema y se centra en sus hijos.

El conflicto entre la expareja comenzó cuando el actor le revocó el permiso a la actriz para que lleve a sus hijos a Turquía, si bien después los autorizó para que viajen por vacaciones de invierno, se negó a que vayan a vivir con la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul.

El palito de Benjamín Vicuña a la China Suárez tras la acusación de mal padre

La actriz y el actor no tienen buena relación y se contactan por medio de abogados. El fin de semana volvieron Magnolia y Amancio de Turquía, y Vicuña tuvo un emotivo reencuentro con sus hijos en el Aeropuerto.

La reacción de Benjamín Vicuña sobre la China Suárez

El actor habló con Intrusos sobre cómo está el conflicto con su ex por sus hijos. “Ustedes lo vieron. Fue hermoso, muy lindo, está todo bien”, comentó Vicuña sobre el encuentro con sus hijos.

“Estamos muy bien. Es un apoyo para mí, por supuesto”, agregó el actor en referencia a su pareja Anita. Luego, al hablar de su ex, Vicuña comentó contundente: “Fueron momentos especiales. Algo que en algún momento voy a poder decantar, entender y compartir. Pero no hay nada más que decir. Ustedes lo vieron, ya pasó”.

“Lo importante se resuelve puertas adentro, en este caso con mis hijos. Y el resto, nada, son cosas de redes sociales. Yo nunca, nunca, jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos”, expresó el actor chileno.

“Ella habló muy mal de vos”, le dijo el cronista. Ante esto, Vicuña respondió con firmeza: “No lo voy a hacer. Llevamos un tiempo largo separados, donde encontramos una manera de relacionarnos muy armónica, muy flexible, de entendimiento. Es una pena, se rompió. Somos todos responsables. Pero vamos a encontrar una manera de que todo funcione por el bien de los chicos, ¿verdad?”.