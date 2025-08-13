Valentina Cervantes marcó tendencia con un look deportivo súper canchero y cómodo para el día a día

Valentina Cervantes conquistó su espacio propio en el mundo mediático con un perfil discreto, pero cargado de estilo. Vinculada al fútbol por su relación con Enzo Fernández, logró crear una identidad propia en redes sociales, donde fusiona moda, momentos en familia y viajes. Cada una de sus publicaciones marca tendencia y atrae la atención de miles de seguidores que no se pierden ninguna de sus actualizaciones.

En esta oportunidad, Valentina aprovechó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores algunas fotos de su última colaboración con una reconocida marca de indumentaria deportiva. En las fotos, se la puede ver con un look black&white que sin dudas se llevó todas las miradas.

La morocha apostó por un jogger off white, que acompañó con zapatillas y un top negro. Con el pelo recogido y accesorios discretos, la modelo mostró el look desde distintos ángulos y consiguió miles de likes de parte de sus seguidores.

Las románticas vacaciones de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en México

Tras levantar la copa del Mundial de Clubes 2025 con el Chelsea, Enzo Fernández eligió desconectarse del fútbol con unas vacaciones soñadas en Costa Mujeres, México. Acompañado por su pareja Valentina Cervantes y sus dos hijos, el campeón del mundo disfrutó de unos días de relax en un exclusivo resort frente al mar.

El viaje no solo fue una celebración por el título, sino también una muestra de unión familiar. A pesar de los altibajos que atravesaron como pareja, Enzo y Valentina se mostraron más cercanos que nunca, compartiendo mensajes de admiración mutua en redes sociales.

La escapada fue también una oportunidad para que el futbolista recargue energías, mientras Valen dejó en claro el orgullo que siente por su camino: “Otra más. Que sigas ganando, nos hacés vivir momentos inolvidables”.