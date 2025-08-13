En medio de una crisis, la cantante Romina Vitale mostró cómo es salir a la calle con TOC: “Agotador”

Romina Vitale es cantante y psicóloga y desde hace años trabaja para visibilizar cómo es vivir con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) en un cuadro severo.

Hace un tiempo había participado de La Cruda, el podcast de Migue Granados, para hablar sobre su condición. En ese espacio contó cómo comenzó a darse cuenta de lo que le sucedía y también se refirió a las cosas que le daban ansiedad. “Sentarme en cualquier silla, me da miedo contagiarme de alguna enfermedad”, fue uno de los ejemplos que mencionó.

En las últimas horas se hizo viral por compartir un video en el que se grabó con cámara frontal caminando por la calle, cuando volvía de hacer las compras. Un trámite que para cualquiera sería algo totalmente intrascendente, para la mujer de 47 años es una completa tortura. Y quedó registrado en las imágenes que compartió.

“Muchos estímulos”

“Es agotador, son muchos estímulos. Trato, yo trato de hacer todo, de salir a comprar, pero son muchos estímulos”, se la escucha relatar en medio de una crisis de llanto.

Y siguió: “Hay muchas obras, obras y obras. Todo el tiempo quilombo y ruido. Y me tocan las cosas (bocinas) y me asusto”.

A la vez señala: “Hay casas que me dan miedo, lugares que no puedo pasar. Entonces también tengo que estar controlando no equivocarme de cuadra”.

Sobre el final del video se escucha un furioso bocinazo y el grito ahogado de la mujer, que finalizó su material con la leyenda “Intentando ser autónoma con TOC severo”.

Si bien muchos de los usuarios de las redes lo creyeron como una “puesta en escena”, hubo otros que aseguran que Vitale realmente lo vive así e intenta visibilizar su padecimiento y el de otros con el mismo trastorno.