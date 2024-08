Jorge Cuadrado confirmó su salida de Arriba Córdoba: “¿Es la mejor decisión? no lo sé”

Después de la celebración de los 20 años de Arriba Córdoba, su conductor Jorge Cuadrado confirmó su salida. Primero, lo hizo en sus redes sociales con una canción y este lunes, lo anunció al aire. “¿Es la mejor decisión? no lo sé”, expresó.

“El viernes va a ser mi último programa de Arriba Córdoba”, expresó Cuadrado al cierre del programa, haciendo referencia al próximo 30 de agosto. En su breve comunicado, aseguró que es una decisión que viene analizando desde hace unos años.

JORGE CUADRADO CONFIRMÓ SU SALIDA DE ARRIBA CÓRDOBA

Cuando finalizaba la edición de este lunes, Cuadrado comunicó su salida del programa: “Llega un momento de la vida, en que me empecé a preocupar más por lo que decían los análisis y no por la planilla de rating”, manifestó.

El periodista confirmó su salida de Arriba Córdoba. (Archivo La Voz). Foto: Archivo La Voz

Luego, destacó lo que significó Arriba Córdoba en su vida y señaló: “Es una parte esencial de mi vida profesional. Soy un tipo inquieto, me gusta hacer cosas nuevas. Arriba Córdoba se parece muchísimo a mi manera de enfocar las cosas”.

Y agregó: “Es probable que me esté equivocando... ¿Es la mejor decisión? no lo sé. El programa no tiene por qué ser distinto”. Finalmente, hizo un breve adelanto de quién sería su reemplazante y sólo deslizó: “En mi lugar viene un amigo, hermano de muchos años. Este lugar seguirá bien resguardado”.

La canción que adelantó la salida de Jorge Cuadrado

El domingo, Cuadrado utilizó su cuenta de Instagram para publicar un fragmento de la canción Presente, del grupo Vox Dei. Lo particular fue que agregó la frase: “Bueno, mañana en Arriba Córdoba”.

Luego de anunciar esto, el periodista empuñó la guitarra y cantó: “Todo concluye al fin, nada puede escapar/ Todo tiene un final, todo termina/ Tengo que comprender, no es eterna la vid/ El llanto en la risa, allí termina”.

Luego de replicar el comienzo del tema, Cuadrado simplemente agregó: “Mañana”. Luego, cortó el video y dejó la incógnita en el aire.

QUÉ PASARÁ CON ARRIBA CÓRDOBA

Entre los mensajes, se especula con la posibilidad de que Cuadrado se sume a la mañana de Radio Suquía en reemplazo de Lalo Freyre, quien sería uno de los candidatos para reemplazarlo en el histórico ciclo de El Doce.