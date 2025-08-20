Cómo hacer chocotorta con solo 4 ingredientes: receta súper fácil y lista en 10 minutos

La chocotorta es un clásico argentino que nunca falla en cumpleaños, reuniones familiares o simplemente para darse un gusto de media tarde. En esta versión rápida y reducida, la preparación se vuelve aún más práctica, ya que se arma en moldes individuales o en una fuente pequeña, y queda lista para llevar a la heladera en cuestión de minutos.

El secreto está en combinar bien el dulce de leche con la crema de leche para lograr una mezcla suave y liviana, y en el toque final de chocolate que le da la cobertura perfecta. Lo mejor es que podés personalizarla: remojar las galletitas en leche para un sabor más clásico o en café si preferís algo más intenso.

Chocotorta, típico postre argentino.

Qué ingredientes se necesitan para hacer chocotorta rápida con 4 ingredientes

12 galletitas de chocolate

100 g de crema de leche

100 g de dulce de leche repostero

200 g de chocolate semiamargo

Bocaditos de chocotorta.

Paso a paso, cómo preparar chocotorta rápida en 10 minutos

En un bowl, mezclá la crema de leche con el dulce de leche hasta obtener una crema uniforme. Remojá las galletitas de chocolate en un poco de leche o café para que se ablanden. Armá la chocotorta en moldes chicos o en una fuente: una capa de galletitas, una de crema, y repetí hasta terminar. Llevá al freezer por 4 horas o hasta que esté bien firme. Derretí el chocolate semiamargo y cubrí la superficie. Guardá en la heladera hasta que el chocolate endurezca y serví.

Así quedan los bombones de chocotorta.

Esta versión mini es ideal para quienes no quieren pasar horas en la cocina pero tampoco resignar sabor. Lo mejor de esta receta es su versatilidad: podés decorarla con virutas de chocolate, frutos rojos o un poco de crema batida para darle un toque más gourmet.