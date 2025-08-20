Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer chocotorta con solo 4 ingredientes: receta súper fácil y lista en 10 minutos

Si buscás un postre fácil, económico y sin horno, esta receta exprés es la solución perfecta.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

20 de agosto de 2025,

La receta para hacer chocotorta en solo 10 minutos.

La chocotorta es un clásico argentino que nunca falla en cumpleaños, reuniones familiares o simplemente para darse un gusto de media tarde. En esta versión rápida y reducida, la preparación se vuelve aún más práctica, ya que se arma en moldes individuales o en una fuente pequeña, y queda lista para llevar a la heladera en cuestión de minutos.

El secreto está en combinar bien el dulce de leche con la crema de leche para lograr una mezcla suave y liviana, y en el toque final de chocolate que le da la cobertura perfecta. Lo mejor es que podés personalizarla: remojar las galletitas en leche para un sabor más clásico o en café si preferís algo más intenso.

Chocotorta, típico postre argentino.
Chocotorta, típico postre argentino.

Qué ingredientes se necesitan para hacer chocotorta rápida con 4 ingredientes

  • 12 galletitas de chocolate
  • 100 g de crema de leche
  • 100 g de dulce de leche repostero
  • 200 g de chocolate semiamargo
Bocaditos de chocotorta.
Bocaditos de chocotorta.

Paso a paso, cómo preparar chocotorta rápida en 10 minutos

  1. En un bowl, mezclá la crema de leche con el dulce de leche hasta obtener una crema uniforme.
  2. Remojá las galletitas de chocolate en un poco de leche o café para que se ablanden.
  3. Armá la chocotorta en moldes chicos o en una fuente: una capa de galletitas, una de crema, y repetí hasta terminar.
  4. Llevá al freezer por 4 horas o hasta que esté bien firme.
  5. Derretí el chocolate semiamargo y cubrí la superficie.
  6. Guardá en la heladera hasta que el chocolate endurezca y serví.
Así quedan los bombones de chocotorta.
Así quedan los bombones de chocotorta.

Esta versión mini es ideal para quienes no quieren pasar horas en la cocina pero tampoco resignar sabor. Lo mejor de esta receta es su versatilidad: podés decorarla con virutas de chocolate, frutos rojos o un poco de crema batida para darle un toque más gourmet.

