Cómo hacer chocotorta con solo 4 ingredientes: receta súper fácil y lista en 10 minutos

La chocotorta es un clásico argentino que nunca falla en cumpleaños, reuniones familiares o simplemente para darse un gusto de media tarde. En esta versión rápida y reducida, la preparación se vuelve aún más práctica, ya que se arma en moldes individuales o en una fuente pequeña, y queda lista para llevar a la heladera en cuestión de minutos.
El secreto está en combinar bien el dulce de leche con la crema de leche para lograr una mezcla suave y liviana, y en el toque final de chocolate que le da la cobertura perfecta. Lo mejor es que podés personalizarla: remojar las galletitas en leche para un sabor más clásico o en café si preferís algo más intenso.
Qué ingredientes se necesitan para hacer chocotorta rápida con 4 ingredientes
- 12 galletitas de chocolate
- 100 g de crema de leche
- 100 g de dulce de leche repostero
- 200 g de chocolate semiamargo
Paso a paso, cómo preparar chocotorta rápida en 10 minutos
- En un bowl, mezclá la crema de leche con el dulce de leche hasta obtener una crema uniforme.
- Remojá las galletitas de chocolate en un poco de leche o café para que se ablanden.
- Armá la chocotorta en moldes chicos o en una fuente: una capa de galletitas, una de crema, y repetí hasta terminar.
- Llevá al freezer por 4 horas o hasta que esté bien firme.
- Derretí el chocolate semiamargo y cubrí la superficie.
- Guardá en la heladera hasta que el chocolate endurezca y serví.
Esta versión mini es ideal para quienes no quieren pasar horas en la cocina pero tampoco resignar sabor. Lo mejor de esta receta es su versatilidad: podés decorarla con virutas de chocolate, frutos rojos o un poco de crema batida para darle un toque más gourmet.