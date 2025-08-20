En medio del éxito de En El Barro, Valentina Zenere se robó todas las miradas con un minivestido y tapado de piel

Valentina Zenere es puro carisma y talento. Brilló en Élite y desde ahí no paró de crecer, conquistando a millones en Instagram con ese mix perfecto de frescura y personalidad que traspasa la pantalla. Ya sea actuando, posando o simplemente compartiendo su día a día, logra que cada post se llene de likes y comentarios de fans que no dejan de bancarla.

Valentina Zenere encandiló sus fans con sus looks

En esta oportunidad, la actriz decidió compartir algunas fotos de los últimos días, en lo que vivió intensamente el éxito tras el estreno de En el barro, la nueva serie de Netflix que la tiene como una de las protagonistas.

En las imágenes se la puede ver con distintos looks, entre ellos uno con un vestido color nude con transparencias y un tapado simil piel XXL. También apostó por un corset en color cherry pie bien escotado que sin dudas se llevó todas las miradas.

El beso entre María Becerra y Valentina Zenere que revolucionó las redes

En solo unos segundos, un tráiler logró lo impensado: poner a todos a hablar. María Becerra y Valentina Zenere se besan apasionadamente en En el barro, la nueva serie de Netflix que ya se se convirtió en uno de los estrenos más exitosos del año. La escena no pasó desapercibida y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde la química entre ambas actrices dejó a más de uno boquiabierto.

La serie es un spin-off de El Marginal y pone el foco en las historias de mujeres en prisión. En este contexto, las relaciones, tensiones y deseos se vuelven protagonistas. Para María Becerra, esta ficción marcó su debut actoral, mientras que Valentina Zenere volvió a lucirse en un papel intenso y desafiante tras su paso por Élite.

María y Valentina a los besos.

El beso no solo generó sorpresa, también fue celebrado por muchos por su representación. Con un elenco que mezcla nombres consagrados como Ana Garibaldi y Rita Cortese con nuevas figuras, En el barro promete romper la pantalla y seguir generando conversación mucho antes de su llegada oficial a la plataforma.