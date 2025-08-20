Crujientes por fuera y suaves por dentro: cómo hacer las mejores papas fritas caseras

Las papas fritas son un clásico universal, pero la versión que presentó Armando Esquivel en su cuenta de TikTok promete revolucionar la forma en que las hacemos en casa. En lugar de cortar las papas directamente para freírlas, esta técnica utiliza puré combinado con almidón, logrando una masa maleable que luego se transforma en bastones perfectos.

El resultado es irresistible: una textura crujiente al morder y un interior suave que recuerda a un puré casero recién hecho.

Así quedan las papas fritas.

Qué ingredientes se necesitan para hacer las mejroes papas fritas caseras

750 g de papas

Sal a gusto

3 o 4 cucharadas de fécula de papa (podés reemplazar por maicena)

Aceite para freír

Esta forma es muy diferente, pero se consiguen unas papas fritas increíbles.

Paso a paso, cómo preparar las mejores papas fritas

Pelá y lavá las papas. Hervilas en agua con sal hasta que estén tiernas. Colalas y pisalas bien hasta lograr un puré sin grumos. Condimentá con sal y agregá la fécula. Mezclá hasta obtener una masa firme. Pasá la mezcla a una fuente con papel manteca, tapá y llevá a la heladera 1 o 2 horas. Una vez fría, cortá la masa en bastones del tamaño de papas fritas. Freí en abundante aceite bien caliente (180 °C) hasta que estén doradas. Escurrí en papel absorbente, salá y serví calientes.

Lo más interesante de esta receta es que, además de ser un snack perfecto para compartir, permite innovar con condimentos. Esquivel recomienda probar con hierbas frescas o especias en el puré para sumar sabor.

El video no tardó en hacerse viral porque combina lo mejor de dos mundos: la crocancia de las papas fritas tradicionales y la suavidad del puré casero. Y aunque requiere un paso más de lo habitual, quienes ya la probaron aseguran que el esfuerzo vale la pena.