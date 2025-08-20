La verdad detrás de dónde vive Nicolás Vázquez tras separarse definitivamente de Gime Accardi

En las últimas declaraciones que Nico Vázquez ofreció a la prensa, se constató (nuevamente) que ya no comparte vivienda con Gimena Accardi, quien fue su pareja por más de 17 años.

Para destacar tal hecho, Nico Vázquez dijo: “Hoy al mediodía estuve con ella. Fui para nuestra casa para acompañarla y ver cómo estaba porque fue una mañana muy movida para todos”.

Con tales palabras, Nico Vázquez remarcó, nuevamente, que tienen propiedades en conjunto, pero él reside actualmente en una y Gime Accardi en otra.

Dónde vive exactamente Nico Vázquez tras la separación con Gimena Accardi

Cuando ambos eran pareja, vivían en una casa que está ubicada en el barrio privado de Zona Norte. Luego, transcendió que, Nico Vázquez fue el primero en armar sus valijas e irse a vivir solo en otra propiedad.

De acuerdo con la data expuesta en los distintos medios de la Argentina, Nico Vázquez hoy viviría en el barrio Núñez y, casualmente, los vecinos ya lo reconocen cuando a este se le ve haciendo su vida habitual. Un claro ejemplo de ello se evidenció hace poco, cuando la cuenta en Instagram de Gossipeame compartió una foto del actor en un café de la zona.

Con el fin de informar sobre los hechos, Gossipeame comunicó: “Nico Vázquez el viernes pasado tipo 15.30 en un café por Núñez. Se tomó un café y se llevó unas bolsas de comida”.

Además, la cuenta referida habló sobre el aspecto actual de Nico Vázquez, quien no viviría de la mejor manera la ruptura con Gime Accardi: “Me da que su separación lo tiene re mal, lo veo desmejorado”.

Cabe aclarar que, tras confirmarse el engaño de Gime Accardi, Nico Vázquez reafirmó su postura con referencia a la separación inminente entre ambos: “Con Gime nos estamos divorciando, es lo más sano. Esto fue una consecuencia de un año de pelea”, dijo en conversación con la prensa.

Nico Vázquez tras su separación con Gime Accardi.

Igualmente, todo parecería indicar que Nico Vázquez querría reconstruir su vida de la mejor manera, puesto que también subrayó: “No tenemos que juzgar tanto, entiendo que hay un amor por nosotros o por la pareja, no tomen partido por ninguno, el mejor partido que pueden tomar es desearnos lo mejor a los dos (...) yo la perdoné y le dije que esto no la define”.