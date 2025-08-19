Así es la continuación de “Corazón Vacío”, la nueva canción de María Becerra contada desde la visión de una hija

María Becerra sigue dándole forma a su universo artístico de cara al show 360° que presentará el 12 y 13 de diciembre en River. En su paso por Nadie Dice Nada (Luzu TV), la nena de Argentina abrió su corazón y habló de Maite, uno de sus alter egos más trabajados, que según ella, es la “continuación” de la historia narrada en su hit “Corazón vacío”.

“Ella es empresaria, ¿viste? Bueno, ella es la de Corazón vacío, la continuación de esa historia. Es la hija de la madre. Y bueno, la nena creció”, explicó María en la charla con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Ángela Torres, Santi Talledo y Martín Garabal.

El alter ego Maite.

La cantante detalló que no fue un concepto improvisado. “Realmente lo hablé con psicólogos, con personas que me coacharon en este proceso, porque estar grabando un anuncio y pasar de un personaje al otro es un cambio muy drástico”, reveló.

Maite: la hija de “Corazón vacío” que se convirtió en empresaria

El alter ego se muestra como una mujer de éxito, de modales impecables y disciplina férrea. En palabras de Becerra, esa construcción no es casualidad: “Me decía la psicóloga: tiene sentido que ella haya sido muy perfeccionista, porque cuando un padre te abandona, muchas veces uno crece tratando de complacer a los demás. Querés la aceptación que no tuviste de chico”.

María contó que esa herida es central en la identidad de Maite: “Aunque le fue bien, siempre le quedó ese vacío de que su papá no la eligió”. En la ficción creada por la artista, esa carencia se transforma en motor de superación, pero también deja una marca emocional que se refleja en las letras y en el personaje.

María Becerra presentó a su alter ego Maite.

Maite, un alter ego de María Becerra.

El público conocerá a Maite en su máxima expresión en diciembre, cuando María despliegue su show más ambicioso en el Monumental. Con varios alter egos preparados para tomar la escena, la artista no solo promete un espectáculo musical, sino también una experiencia conceptual donde la psicología, la narrativa y la música se entrelazan.