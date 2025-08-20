Cómo reciclar botellas de vino vacías y transformarlas en un tesoro para la decoración de la casa

Hacer tareas de reciclaje es una práctica que cada vez es más común en las casas. Esto ayuda a cuidar el ambiente y preservar la naturaleza, es por eso que muchos residuos como cajas, vidrios, o plásticos que ya cumplieron su función principal sirven para reutilizar y darle otra vida.

Reciclar botellas de vidrio

En la cocina hay muchos elementos que se usan o consumen constantemente, por lo que se acumulan, como por ejemplo bandejas, latas o botellas de vino vacías. Estos sirven para reciclar y crear otro que sirva para ordenar, organizar o decorar la casa.

Las manualidades requieren tiempo, los materiales y amor para ponerse manos a la obra y crear un nuevo producto en casa. Las botellas de vidrio se pueden transformar en varios elementos para el hogar, los más comunes son los floreros para decorar ambientes. No obstante, otra idea súper útil son convertirlas en lámparas colgantes ideales para la cocina o bar.

Las botellas en general se acumulan cuando se consumen y terminan en la basura. Las lámparas es una buena idea para darle un nuevo aspecto a la cocina, por medio del vidrio coloreado o transparente, la luz es más suave y acogedora para estos ambientes.

Una idea para reciclar botellas de vino vacías en casa

Materiales:

Botella de vino vacía (vidrio grueso preferentemente)

Cortavidrio o cortador de botellas

Lija fina para vidrio

Portalámparas con rosca

Cable eléctrico

Bombilla LED (mejor si es de luz cálida)

Guantes y gafas de seguridad

Reciclar botellas de vino vacías

Primero se debe limpiar bien la botella en agua caliente con detergente. Quitar todo el papel, pegamento y secar. Con un cortavidrio, marcar una línea recta en la botella. Luego, con el método de choque térmico, alternar agua caliente y fría sobre la marca hasta que el vidrio se quiebre de forma limpia. Lijar el corte de la botella para que quede prolijo y evitar accidentes. Para instalar el portalámparas, pasar el cable eléctrico por el cuello de la botella y conectarlo al portalámparas. Usar la lámpara, mejor si es bajo consumo para que no se caliente demasiado el vidrio. Colgar la lámpara usando un gancho o soporte y conectar a la luz eléctrica.

Una idea extra para que tenga otro efecto visual es colocar varias botellas a diferentes alturas.