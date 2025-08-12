Estilo / reciclaje

Cómo reciclar bandejas de telgopor: dos ideas para transformarlas en un tesoro para la casa

Estos productos abundan en los hogares y se les puede dar un nuevo uso para cuidar el medio ambiente.

12 de agosto de 2025

Hacer manualidades es una forma de optimizar el tiempo libre o de crear nuevos productos para la casa con las propias manos. Para eso no solo necesitas tiempo, paciencia y los elementos, sino que ideas que sean sencillas de seguir para transformar los objetos. Esto ayuda a cuidar el medio ambiente, una tarea en la que todos debemos aportar nuestro granito de arena.

La ropa, las cajas, bandejas o herramientas viejas se pueden volver a convertir en algo útil y aprovechar su uso por más tiempo. Entre ellos hay objetos de decoración, nuevas prendas, organizadores, etc.

Las bandejas de telgopor se acumulan en las casas y no solo genera espacio, sino que muchas veces atrae plagas en los armarios. Es por eso que se puede buscar ideas para reciclar y ponerse manos a la obra en casa.

Dos ideas para reciclar bandejas de telgopor en casa

Estas bandejas vienen en muchos alimentos, y se acumulan en las casas. Dos opciones para reutilizarlas en casa: una de ellas es una plantilla para stencil, y otra un organizador de cajones.

Para hacer el stencil, que sería un molde con figuras que sirve para pintar paredes, cajas, textiles, muebles, etc.

Elementos:

  • 1 bandeja de telgopor limpia y seca
  • Cúter o trincheta afilada
  • Lápiz o marcador
  • Pintura acrílica o pintura para tela, según el soporte
  • Pincel, esponja o rodillo pequeño
  1. Primero, limpiar completamente la bandeja. Lavar con agua tibia y detergente. Secar bien. Dibujar con un marcador o lápiz el diseño que necesitas.
  2. Luego, cortar con un cúter y con extremo cuidado, todas las partes internas del molde.
  3. Listo para usar se puede aplicar con cinta sobre una pared y pintar con pincel o esponja.

La otra opción es un organizador para cajones de la cocina, escritorio, living o dormitorio. Un ejemplo de ello es usarlas para el maquillaje o los cubiertos.

Elementos:

  • Varias bandejas de telgopor
  • Cúter o tijera
  • Regla
  • Lápiz
  • Cinta adhesiva o pistola de silicona (opcional)
  1. En primer lugar, tomar las medidas internas del cajón. Planificar cómo querés usar el espacio y si los compartimentos serán rectangulares, cuadrados, grandes o más chicos.
  2. Marcar las medidas sobre las bandejas y cortar con cúter. Se puede ensamblar con cinta o solicona para formar piezas con formas.
  3. Colocar dentro del cajón y ordenas con los productos.

