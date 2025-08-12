Hacer manualidades es una forma de optimizar el tiempo libre o de crear nuevos productos para la casa con las propias manos. Para eso no solo necesitas tiempo, paciencia y los elementos, sino que ideas que sean sencillas de seguir para transformar los objetos. Esto ayuda a cuidar el medio ambiente, una tarea en la que todos debemos aportar nuestro granito de arena.

Cómo reciclar las bandejas de telgopor

La ropa, las cajas, bandejas o herramientas viejas se pueden volver a convertir en algo útil y aprovechar su uso por más tiempo. Entre ellos hay objetos de decoración, nuevas prendas, organizadores, etc.

Las bandejas de telgopor se acumulan en las casas y no solo genera espacio, sino que muchas veces atrae plagas en los armarios. Es por eso que se puede buscar ideas para reciclar y ponerse manos a la obra en casa.

Dos ideas para reciclar bandejas de telgopor en casa

Estas bandejas vienen en muchos alimentos, y se acumulan en las casas. Dos opciones para reutilizarlas en casa: una de ellas es una plantilla para stencil, y otra un organizador de cajones.

Para hacer el stencil, que sería un molde con figuras que sirve para pintar paredes, cajas, textiles, muebles, etc.

Cómo reciclar bandejas de telgopor

Elementos:

1 bandeja de telgopor limpia y seca

Cúter o trincheta afilada

Lápiz o marcador

Pintura acrílica o pintura para tela, según el soporte

Pincel, esponja o rodillo pequeño

Primero, limpiar completamente la bandeja. Lavar con agua tibia y detergente. Secar bien. Dibujar con un marcador o lápiz el diseño que necesitas. Luego, cortar con un cúter y con extremo cuidado, todas las partes internas del molde. Listo para usar se puede aplicar con cinta sobre una pared y pintar con pincel o esponja.

La otra opción es un organizador para cajones de la cocina, escritorio, living o dormitorio. Un ejemplo de ello es usarlas para el maquillaje o los cubiertos.

Cómo reciclar bandejas de telgopor

Elementos:

Varias bandejas de telgopor

Cúter o tijera

Regla

Lápiz

Cinta adhesiva o pistola de silicona (opcional)