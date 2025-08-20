Para qué sirve colocar café molido en la tierra de las plantas: el truco casero que pocos conocen

Tener plantas en las casas tanto en el jardín como en el balcón o interior implicar llevar a cabo un cuidado dedicado y específico dependiendo de la plantación. Cada vez es más frecuente incorporar medidas que estén vinculadas al reciclaje, lo que protege de los químicos y permite un crecimiento más natural.

Por qué colocar café en las plantas

Para los fanáticos de la jardinería tener plantas no solo una cuestión estética o de decoración, sino que disfrutan de cuidar minuciosamente cada aspecto de la planta para lograr su crecimiento y mantenimiento lo más natural posible.

Los compost, agregar cáscaras o poner restos de cartón en la tierra o alrededor de las plantas es cada vez más común, esto se relaciona con cuidados menos invasivos que los fertilizantes o químicos y que aportan al crecimiento.

Café como fertilizante para plantas

El café molido no solo se usa para la cocina, sino que se ve en la tierra de las plantas. Estos tienen una función importante que no está relacionada con su olor.

Por qué colocar café en la tierra de las plantas

Cuando el café molido se mezcla con la tierra de las plantas, se activa y aporta nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio, que es saludable para la vegetación.

La acidez clásica del café ayuda a equilibrar el ph de la tierra, en especial en plantas que crecen y necesitan suelos ácidos. También actúan de repelente natural para plagas como los insectos, hormigas y caracoles, ya que estos evitan andar por lugares en los que se esparció café.

Por qué colocar café en las plantas

Otro beneficio es que contribuye a mejorar la estructura del suelo por las partículas que tiene, y al mezclarse con la tierra retienen la humedad y facilitan el aire de las raíces.

No obstante, más allá de sus diversos aportes, hay que evitar colocar mucho café, ya que al tener un ácido entre sus componentes, estos pueden quemar las raíces de la tierra.

Cómo colocar correctamente el café en la tierra de las plantas