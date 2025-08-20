Al natural, María Becerra mostró su look deportivo para ir al gym y se robó todas las miradas

María Becerra es sin dudas una de las máximas referentes de la música argentina actual. Su talento y su voz inconfundible la distinguen, pero lo que realmente la hace única es su fuerte identidad artística. Con un estilo propio y siempre a la vanguardia de las tendencias, no teme innovar ni arriesgarse: sus looks provocadores son el reflejo perfecto de su personalidad. Cada vez que aparece —en un escenario, en un videoclip o en redes— deja una huella clara y marca tendencia con una impronta que no pasa desapercibida.

María Becerra conquistó con su look street style

En esta oportunidad, María Becerra decidió compartir con sus seguidores el look elegido para una tarde de rutina en el gym. En la imagen que compartió en sus historias se la puede ver junto a su representante con un mono deportivo en color gris, que acompañó con el pelo recogido y con el que posó frente al espejo.

María Becerra mostró su look deportivo para ir al gym con un mono bien al cuerpo

El nuevo tatuaje con el que apareció María Becerra

María Becerra volvió a ser noticia con una simple foto que lo dijo todo: un nuevo tatuaje en su mano izquierda en forma de llama. El detalle no pasó desapercibido, ya que llega en un momento de grandes conquistas profesionales y también de fuertes desafíos personales, lo que hizo que sus fans lo interpretaran como un símbolo de transformación.

La foto de María donde muestra su nuevo tatuaje.

La artista está atravesando un presente intenso: anunció dos shows históricos en el Estadio Monumental con una puesta inédita en el país y sorprendió con su debut actoral en En el Barro, el spin-off de El Marginal. Sin embargo, detrás de esos logros también compartió una experiencia dolorosa, su segundo embarazo ectópico, que la llevó a replantearse todo. “Sentí que volví a nacer”, confesó en una entrevista reciente.

El gran anuncio de María Becerra

En ese contexto, el tatuaje parece tomar un sentido más profundo: no solo como señal de fuego interno y pasión, sino también como recordatorio de resiliencia. Mientras las redes estallaron con la imagen y los mensajes de apoyo, muchos vieron en la llama un guiño al presente artístico y personal de María, marcado por la fuerza de reinventarse una y otra vez.