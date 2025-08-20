Vía Urbano / Boda

Oriana Sabatini habló sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: “Estoy feliz”

De visita en la Argentina, la modelo habló sobre la boda de sus amigos y contó algunos detalles.

20 de agosto de 2025,

Oriana Sabatini volvió a instalarse unos días en Buenos Aires y aprovechó para ponerse al día con su familia y amigos. En diálogo con LAM (América TV), la cantante reveló detalles de sus planes laborales y, entre risas, se refirió al esperado casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

“Normalmente vengo por trabajo y esta vuelta volví para enfocarme en terminar mi novela, estar en casa trabajando, ver amigas y estar con la familia”, explicó Oriana. Con un año cargado de compromisos y proyectos artísticos, la artista aseguró que prefiere organizar sus tiempos para no superponerse entre Argentina e Italia, donde vive junto a Paulo Dybala.

Qué dijo Oriana Sabatini sobre la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Respecto al casamiento de Tini y de Paul, Oriana no dudó en mostrar su entusiasmo. “Mientras nuestros amigos estén felices, uno siempre va a estar feliz. Estoy feliz por el casamiento de Tini y De Paul. Cada vez que me invitan a un casamiento soy feliz porque amo los casamientos, comer y bailar”, señaló.

Entre carcajadas, también confesó qué tipo de regalos suele pensar para este tipo de celebraciones: “A veces, a los amigos que más te importan, es lindo regalarles las alianzas, la corbata, el traje o un detalle, como la bata con la que se despierten el día de su casamiento, algo para que te tengan presente”.

Vale recordar que en julio de 2024, Tini y de Paul fueron invitados a la boda de Oriana y Paulo Dybala en Exaltación de la Cruz. Semanas atrás, comenzaron a correr muchos rumores de que la cantante y el futbolista del Inter Miami se comprometieron en una noche romántica en la playa.

