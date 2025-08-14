Quién es Julián Serrano, el exnovio de Oriana Sabatini al que Grabois vinculó con el caso Libra.

El youtuber y cantante argentino Julián Serrano fue señalado por la Justicia en el marco de una investigación por presunto fraude con la criptomoneda Libra. El influencer se hizo viral después de que el fiscal Eduardo Taiano incluyera su nombre en un dictamen que lo vincula como cofundador de una empresa asociada a una de las direcciones digitales utilizadas para mover fondos en la maniobra investigada.

Nacido en Paraná en 1993, Julián Serrano saltó a la fama en YouTube, combinando humor, reflexiones y música. Fue protagonista de la tira Aliados (2013-2014) y luego desarrolló su carrera musical bajo el nombre “Jota Esse”.

También mantuvo una relación mediática con Oriana Sabatini entre 2013 y 2017. En los últimos años, mostró afinidad con ideas libertarias a través de sus redes sociales.

Por qué vinculan a Julián Serrano con el caso Libra

Según el expediente, la dirección identificada como F3 aparece relacionada con City Esports, compañía argentina dedicada al gaming, NFT y blockchain. La firma fue creada por Manuel Terrones Godoy, imputado en la causa, junto con Serrano.

Los investigadores sostienen que Terrones Godoy y su socio Mauricio Novelli habrían utilizado esa billetera para transferir importantes sumas en USDT, una criptomoneda estable atada al dólar estadounidense. Una de esas operaciones, cercana al millón de dólares, coincidió con la apertura de cajas de seguridad por parte de Novelli en un banco. Los fondos fueron posteriormente bloqueados.

El dirigente social Juan Grabois, querellante en la causa, afirmó en X (ex Twitter): “La Justicia encontró una parte del dinero (500 mil dólares) que Novelli y Terrones Godoy le robaron a nuestros representados y al resto de las víctimas. Lo ocultaron con la participación del youtuber Julián Serrano en cuentas blockchain. Todo indica que lo usaron para pagar coimas”.

Grabois dio detalles del caso $Libra e involucró a Julián Serrano.

Frente a las acusaciones, Serrano, de 31 años, respondió en la misma red social negando cualquier vínculo con el proyecto Libra: “Informo de manera categórica que no poseo, ni he poseído, vínculo alguno con el proyecto denominado ‘Libra’. Toda mención o insinuación que intente asociar mi persona con esa causa carece de sustento fáctico y jurídico”.

El creador de contenido anunció que instruyó a sus representantes legales para evaluar acciones judiciales contra quienes difundan lo que calificó como “afirmaciones falsas”.

La causa Libra

La causa, iniciada en febrero y encabezada por el fiscal Taiano, investiga un presunto esquema de fraude tipo rug-pull. Libra alcanzó notoriedad cuando fue mencionada por el presidente Javier Milei en redes sociales, lo que disparó su valor antes de un derrumbe abrupto que provocó pérdidas millonarias. Entre los investigados figuran Milei, su hermana Karina, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, Novelli, Terrones Godoy y Julian Peh, de KIP Protocol, quien habría brindado soporte técnico a la plataforma.

La investigación, que involucra a la Justicia argentina y al FBI, se centra en posibles delitos de estafa, lavado de dinero, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles, además de la hipótesis de pagos indirectos a funcionarios.