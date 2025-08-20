Dolores Fonzi vuelve a sorprender una vez más como directora de una película muy especial. La actriz argentina no solo estuvo detrás de cámara, también es la protagonista de esta historia basada en un caso estremecedor. El film se proyectará y competirá en el festival de San Sebastián.

Ya se dio a conocer el primer tráiler de Belén, la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi basada en una historia real de un caso de una joven presa por un aborto. En las primeras imágenes puede verse cómo será esta cruda y conmovedora historia basada en el libro Somos Belén, de Ana Correa.

De qué trata Belén, la nueva película de Dolores Fonzi basada en una historia real de una joven presa por un aborto

La actriz y directora, Dolores Fonzi, compartió el primer adelanto de Belén, su segundo proyecto como realizadora tras la película Blondi. Esta película es un drama judicial, basado en hechos reales, narra la historia de una joven argentina condenada por un aborto, antes de ser un derecho amparado por la ley.

La película está basada en el libro Somos Belén de Ana Correa, que cuenta la historia de Julieta, una mujer tucumana acusada injustamente por un aborto ilegal. Mientras la obra original se enfoca en la historia desde la voz de la joven, la directora decidió trasladar la mirada hacia la abogada.

Por otra parte, el guion fue escrito por Dolores Fonzi, en colaboración con Laura Paredes. Mientras que el elenco incluye a Camila Plaate como Belén y las actuaciones de Julieta Cardinali, Sergio Prina, Luis Machín y César Troncoso. Fonzi también actúa en la película como protagonista, interpretando a la abogada Soledad Deza.

Sinopsis de Belén, la nueva película de Dolores Fonzi

Situada en Tucumán en 2014, la película narra la historia de una joven que llega a un hospital con un fuerte dolor abdominal sin saber que estaba embarazada. Cuando despierta, se encuentra esposada y rodeada de policías, acusada de haberse practicado un aborto.

La Justicia le da dos años de prisión preventiva y finalmente la condena a ocho años de cárcel por homicidio agravado por el vínculo. Ante esta situación, una abogada tucumana toma su defensa y, junto a miles de mujeres y organizaciones, emprende una lucha incansable por su libertad.

La película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi fue seleccionada para la Competencia Oficial del Festival de San Sebastián (España) que se presentará en septiembre. Además, se espera que Belén llegue a las salas de cines y posteriormente se estrene en una plataforma de streaming.

Tráiler