Dolores Fonzi apuntó contra Guillermo Francella por apoyar a Javier Milei: “No esperaba otra cosa”

Dolores Fonzi es otra de las actrices que se sumó y criticó a Guillermo Francella tras sus declaraciones en apoyo a las medidas de ajuste -motosierra y licuadora- del presidente Javier Milei.

Durante los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano realizados en la Riviera Maya, la actriz habló con Intrusos (América TV) y se refirió a las declaraciones del protagonista de El encargado (Star Plus). “No esperaba otra cosa, la verdad. Lo poco que conozco de él, no sé si está bueno...”, opinó Fonzi. Guido Záffora le había preguntado qué le había parecido el apoyo del artista al Gobierno.

Blondi, la ópera prima de Dolores Fonzi. Foto: Dolores Fonzi

Fonzi muy más allá y confirmó: “Yo no trabajaría con un actor así, como directora voy a trabajar con alguien que me es fácil comunicarme. Con alguien que está tan en las antípodas de mi pensamiento... no sé qué puedo hacer”.

El actor mantuvo un romance con una famosa argentina.

Nancy Dupláa fue la punta de lanza contra Francella ya que había opinado: “Tenemos que ser todos un poco más empáticos y compasivos”. La esposa de Pablo Echarri, había expresado: “Hay ‘Franchellas’ que ganan mucha plata y que tienen muchas oportunidades y que les va muy bien, y hay otros que no les dan ni siquiera una camisa cuando van a grabar para hacer un bolo”.

Los actores contra los dichos de Guillermo Francella

Artistas como Érica Rivas, María Valenzuela, y Esteban Lamothe también cuestionaron los dichos de Guillermo Francella sobre las medidas que tomó el presidente Javier Milei. Sin embargo, el bailarín Aníbal Pachano apoyó al actor.

En diálogo con El debate del Espectáculo (América TV), expresó: “Estoy totalmente de acuerdo con Francella. Y además me parece que es un momento donde hay que entender que nunca se subsidió a la cultura. Ni en los K, ni en los peronistas, ni en los radicales. Jamás”. Por otro lado, Pachano aseguró que nunca fue subsidiado por el Estado. “Hace 40 años que laburo. A mí nadie me subsidió nada”, aclaró.