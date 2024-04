Nancy Dupláa reveló qué consecuencias que sufren sus hijos por sus opiniones políticas: “Son víctimas”

Nancy Dupláa es una actriz muy popular, tan querida como controvertida. Casada con Pablo Echarri, es madre de tres hijos: Julián y Morena, y Luca Martin, producto de su primera relación con el conductor Matías Martin.

Hace unos meses Nancy volvió a su actividad en el teatro, sumándose al ritmo de vida que Pablo Echarri lleva hace tres años. Si bien quería retomar la actividad, la actriz contó que prefería estar en su casa por las noches para acompañar a sus hijos durante la hora de la cena.

Nancy Dupláa le dedicó una publicación a su hija por su cumpleaños.

Pero los chicos ya son grandes y le piden tener sus tiempos y espacios. Sin embargo, a Nancy le preocupa lo que ellos padecen debido a su ideología política y su exposición mediática.

Pablo Echarri y Nancy Dupláa Foto: Web

Junto a Echarri nunca ocultaron lo que piensan y hace pocos días salieron a responderle a Guillermo Francella, quien respaldó las medidas del presidente Javier Milei, a 100 días de haber asumido su cargo.

Cómo afectó su postura política a los hijos de Nancy Dupláa

Durante una reciente entrevista que hizo en Urbana Play junto a Matías Martin, su ex, y en compañía de Luca Martin, su primogénito, contó las consecuencias que sus hijos padecen por sus opiniones públicas.

“Nosotros sabemos que ellos son víctimas, también, de una elección nuestra”. Al escucharla Matías irrumpió en su rol de periodista y comenzó a darse el ida y vuelta: “Vos y Pablo (Echarri) recibieron mucho hate y en ese hate hay de todo”.

Para defender su postura Nancy aseguró que ese puede ser motivo para no opinar: “Decir que todo eso a ellos no les afecta, es mentira. Pero los formó. Y también nosotros queremos formarlos en el hecho de que nosotros opinamos esto y no vamos a corrernos o a callarnos porque tengamos miedo. No me parece algo para que ellos vean. La realidad es que no puedo ser de otra manera, no puedo no decir las cosas”.