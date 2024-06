Atajó en la Selección, le gustaría dirigir a Talleres y afirmó: “Cuando lo ves jugar sabés que...”

Luis Islas pasó apenas una temporada en Talleres, pero por sus condiciones como arquero dejó un grato recuerdo y además, se encariñó con el club de barrio Jardín. Destaca el presente del Albiazul, puso en relieve las actuaciones de Guido Herrera y no dudó en decir que le gustaría dirigir al equipo.

“Claro me gustaría dirigir a Talleres. Varias veces hablé con Andrés (Fassi) estando en México y le dije que, cuando me necesite, siempre voy a estar. Quiero mucho a Talleres”, le confió el exarquero a Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Islas, al arribar al aeropuerto de Córdoba (Foto: Ramiro Pereyra).

“En Talleres siempre me trataron bien. Me pone muy feliz su presente. Es un equipo que pelea campeonatos y copas. Cuando vas a ver a Talleres sabés que verás un muy buen partido”, resaltó el exquero campeón del mundo en 1986.

Guido Herrera y la felicidad por superar a Colón (Talleres)

En referencia a su puesto, también hubo elogios para Guido Herrera, capitán y figura del Albiazul: “Es un arquero de Selección. Desde hace años responde en ese nivel. Suele aparecer sosteniendo resultados”.

LUIS ISLAS Y SU OPINIÓN DEL SELECCIONADO ARGENTINO

El festejo del Dibu Martínez en las redes sociales tras salir la Selección Argentina campeón. Foto: Dibu Martínez

“La Selección actual me genera placer al verla jugar. Tiene un ADN futbolístico que nos representa. No me gusta comparar, me pone feliz que Diego Maradona y Lionel Messi sean argentinos y los podamos disfrutar. Lo mismo con el Dibu Martínez, más allá de que por temperamento y reflejos, tenemos similitudes”, afirmó Islas.

Luis Islas y Diego Maradona, cuando trabajaron juntos en Al Fujairah.

En un nuevo aniversario del maravilloso gol de Maradona a los ingleses en el Mundial 1986, del que fue testigo privilegiado, evocó: “Fue extraordinario. Tuve el honor de ser campeón del mundo con él... Hoy uno lo ve y no sabés de qué manera hizo ese gol. Pero en ese momento uno lo naturalizaba”,