Antes de conocer a Emanuel Ortega, Julieta Prandi tuvo un romance fugaz con otro músico argentino. La actriz y conductora mantuvo una relación amorosa con Guido Sardelli, el menor de los integrantes de Airbag. A pesar de no ponerle rótulo a su vínculo, se los vieron juntos y muy felices en varias oportunidades.

Según lo que trascendió, Julieta Prandi y Guido Sardelli tuvieron un fugar pero intenso romance desde diciembre de 2019 a marzo de 2020. En aquel entonces, Pato Sardelli fue quien los presentó y así fue como se conocieron. “Uno conecta o no conecta, fluye o no fluye. Es reciente. Estamos bien, tranqui. Aún, no hay rótulo”, había declarado la actriz en el programa de Pamela David.

A más de 5 años, se supo el motivo de la separación entre Julieta Prandi y Guido Sardelli

En febrero de 2020, la actriz estuvo presente en el Cosquin Rock a un costado del escenario, apoyándolo y disfrutando del show de Airbag. Por su parte, el integrante de Airbag se sorprendió al ser abordado por la prensa por temas del corazón. “Tenemos una relación, estamos bien, pero más que eso no puedo aportar a la causa”, expresó el músico ante la pregunta de Intrusos.

A más de 5 años, se supo el motivo de la separación entre Julieta Prandi y Guido Sardelli

A pesar de haberse mostrado en público juntos, Julieta Prandi no habría llegado a presentarle a nuevo amor a sus hijos, Mateo y Roco, fruto de su ex relación con Claudio Contardi, ya que el divorcio aún era muy reciente.

En su momento, ambos también tuvieron que enfrentar algunas críticas debido a la diferencia de edad, ya que ella tenía 38 y él 31. “Se trata de un prejuicio machista”, señaló la actriz en la revista Gente. En esta misma entrevista, Prandi se abrió un poco más acerca de las cosas que tenían en común. “En un punto los dos trabajamos y nos hicimos conocidos de chicos. Compartimos un código y un lenguaje que tiene que ver con nuestra trayectoria y carrera”, señaló.

A más de 5 años, se supo el motivo de la separación entre Julieta Prandi y Guido Sardelli

“Entendemos nuestras profesiones y estilos de vida. Quizás una persona que no es del medio no comprende una gira o no se banque que estés dos meses trabajando en Córdoba. Con Guido tenemos una mirada similar y somos amantes de la verdad. Nos gusta reírnos juntos y disfrutar el momento”, decía sobre las dificultades de compartir tiempo juntos con agendas tan ocupadas.

Por qué se separaron Julieta Prandi y Guido Sardelli

Sin embargo, la relación llegó a su fin en marzo de 2020. Lío Pecoraro fue quien se encargó de contar en el programa Todas las tardes, que conducía Karin Cohen por El Nueve, el motivo detrás de la separación, a pesar de que nunca confirmaron que estaban juntos.

“Se separó Julieta Prandi. Se terminó la relación que mantenía con Guido Sardelli”, contó el periodista. Acerca del motivo detrás de esta separación, reveló: “Él fue quien tomó la decisión de dejarla, perdió el interés y ni atención le prestaba”. Finalmente, la modelo confirmó esta noticia en el medio Ciudad. “Estoy soltera. Somos y siempre fuimos muy amigos”, explicó confirmando que solo fue un amor de verano.