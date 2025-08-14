Talleres derrotó a San Martín (SJ) en Reserva, con golazo desde atrás de media cancha

Talleres goleó a San Martín de San Juan 3-0 en la Boutique de Barrio Jardín por el Torneo Proyección 2025, en la antesala de lo que será el duelo de este lunes en el Kempes, por la quinta fecha del Clausura, cuando la T buscará un triunfo impostergable para alejarse de los puestos de abajo en la tabla anual.

🤯¡Cierren todo, apaguen las luces del estadio, QUE PEDAZO DE GOL!



⚽️Valentín Culasso hizo el segundo gol de Talleres y fue desde atras de mitad de cancha.#Talleres 2️⃣-0️⃣ #SanMartinSJ pic.twitter.com/ZNloskTIXj — La1913ok (@la1913com) August 14, 2025

El equipo dirgido por Mariano Levisman se impuso con los goles de Bruno Trey, a los 30 del primer tiempo. Y de Valentín Culasso y Lautaro Ortíz, a los 25 y 30 minutos del complemento, respectivamente. El de Culasso, desde más atrás de media cancha.

De este modo Talleres enhebró su tercera victoria como local en el torneo de Reserva (antes frente a San Lorenzo y Godoy Cruz), mientras que las dos salidas fueron con derrota. Y se acomoda en la tabla con nueve puntos, terceroen la Zona B. El jueves 26 de agosto visitarán a Atlético Tucumán.

ASÍ FORMÓ TALLERES

Mariano Levisman puso en cancha a Santino Barbi; Timoteo Chamorro; Joaquín Soria, Gonzalo Nuccio y Facundo Lucero; Emiliano Chiavassa, Bruno Trey, Valentín Culasso y Matías Cáceres; Lucas Alfonso y Valentín Dávila.