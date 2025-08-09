La caída de Talleres en el análisis de Tevez: “Esta derrota no nos bajará la...”

Vía Córdoba / Talleres

“No pudimos reaccionar y nos costó el partido”, asumió por el 1 a 0 en la visita a Lanús. El mensaje de Matías Catalán.

Jorge Nahúm
9 de agosto de 2025,

"El gol fue un golpe del que no pudimos recuperarnos", asumió Carlos Tevez, por la caída de Talleres (Fotobaires).

“El primer tiempo fue con mucha dinámica, después el gol que llegó en el último minuto nos golpeó, no pudimos reaccionar y nos costó el partido”. Así de directo, Carlos Tevez dio su parecer sobre la derrota de Talleres ante Lanús 1 a 0 en La Fortaleza. Resultado que lo mantiene en zona de riesgo de la tabla anual.

“Son momentos complicados porque los muchachos están trabajando bien en la semana. Lo importante es que empezamos a crear, queremos sostener más tiempo el ritmo de juego. Es algo nuevo para los chicos esta línea de tres”, remarcó, en alusión a que puso cinco en el fondo, con los laterales sueltos para atacar.

Y explicó el por qué de la salida de Santiago Fernández, quien parecía número puesto. “Con Santi no pasó nada, quería buscar más altura en la dos áreas”, indicó, en referencia también al debut del brasileño Rodrigo Guth, de 1,91 de estatura.

Tevez también aclaró que, aunque los resultados recientes no sean los esperados, el proceso sigue firme: “Esta derrota no nos bajará la intensidad de trabajo. El equipo comienza a crecer”.

Lanus vs Talleres de Cordoba. Fecha 4 Clausura Liga Porfesional Argentina. (Fotobaires)
MATÍAS CATALÁN Y UN MENSAJE OPTIMISTA

Tras una larga rehabilitación por ser operado en la rodilla, Matías Catalán reapareció en como titular en la defensa, en el inicio con cinco en el fondo. “Carlos (Tevez) llegó hace poco, y estamos agarrando la idea. El arquero de Lanús estuvo muy bien esta noche”, observó.

Matías Catalán, defensor de Talleres. (Captura de pantalla)
El experimentado defensor dejó también un mensaje optimista, pese a la incómoda situación de Talleres con el descenso por tabla anual. “Estamos en crecimiento, queremos estar entre los primeros para clasificar a octavos”.

