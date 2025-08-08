Las sorpresas del Talleres de Tevez, con el regreso de Catalán y otro esquema

Talleres sorprendió a propios y extraños en su visita a Lanús por el Clausura, con el armado táctico de Carlos Tevez y cuatro cambios en relación al empate de la fecha pasada frente a Godoy Cruz.

Línea de cinco en defensa para el equipo del “Apache”, con la inesperada salida de Santiago Fernández, quien parecía inamovible en la zaga central, y quien no fue cedido al seleccionado juvenil dirigido por Diego Placente.

Tevez Talleres Godoy Cruz en el kempes.Ramiro Pereyra /LaVoz

Volvió a ser titular Matías Catalán, recuperado de la rotura de ligamentos en la rodilla, y quien aceleró en la puesta a punto jugando para la Reserva. Y se produjo el debut de Rodrigo Guth (24 años), el espigado marcador central de 1,91 y que proviene del fútbol holandés.

Rodrigo Guth. Uno de los refuerzos de Talleres fue presentado este miércoles en el Card. (Foto: La Voz)

La línea de fondo con cinco se completó en los costados con el regreso de Miguel Navarro, el venezolano que purgó la fecha de suspensión. Entró por Gabriel Báez, quien había debutado contra Godoy Cruz, a pocos días de poner la firma como refuerzo.

Miguel Navarro analizó el triunfo de Talleres (Prensa Talleres)

MÁS CAMBIOS TÁCTICOS EN EL TALLERES DE TEVEZ

En su debut como entrenador de Talleres, Carlos Tevez utilizó tres enganches como titulares. Y ante Lanús no estuvieron desde el inicio ni Rubén Botta, ni Emanuel Reynoso ni Luis Sequeira.

Talleres enfrentó a Godoy Cruz por la Liga Profesional en el Kempes. (Ramiro Pereyra / La Voz)

El colombiano Juan Camilo Portilla fue considerado de nuevo después de haber tenido pie y medio afuera por el interés del Atlético Mineiro. Y reemplazó al suspendido Ulises Ortegoza.

Y en la ofensiva Federico Girotti, quien llegó con lo justo en lo físico, fue acompañado por los extremos Valentín Depietri y Rick. Por primera vez, dos titulares brasileños en Talleres.