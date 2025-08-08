Talleres visita a Lanús con dos caras nuevas: hora, TV y probables formaciones

En el marco de la continuidad de la fecha 4 del Torneo Clausura 2025, Talleres visita a Lanús. El encuentro comienza a las 21.15 de este viernes 9 de agosto en el estadio Néstor Díaz Pérez, será transmitido por TNT Sports y dirigido por Nicolás Lamolina.

Cómo llega Talleres al partido con Lanús

Con una derrota ante San Lorenzo, una victoria frente a Independiente y un empate con Godoy Cruz, Talleres llega al estadio Ciudad de Lanús con cuatro unidades. El cuerpo técnico de Carlos Tevez dispuso que la delegación este compuesta por 24 jugadores.

Los jugadores de Talleres convocados para el partido con Lanús.

En comparación con el plantel que enfrentó al conjunto mendocino en el Mario Alberto Kempes, Ulises Ortegoza no está a disposición por la tarjeta roja que lo marginó del torneo por esta y las siguientes dos fechas. Por su parte, Miguel Navarro cumplió la fecha de suspensión y volvió al ruedo.

Al mismo tiempo, el conjunto Matador cuenta con dos caras nuevas para el encuentro de esta noche. Rodrigo Guth fue convocado para concentrar por primera vez desde su llegada, al igual que el juvenil Ignacio Alastra.

Cómo recibe Lanús a Talleres

Por su parte, Lanús recibe a Talleres con solo tres unidades. Las derrotas por 1 a 0 ante Deportivo Riestra y Rosario Central quedaron atrás gracias a la victoria por 2 a 0 con Sarmiento de Junín.

Lanús venció a Huracán y sigue adelante en el certamen. (Prensa Copa Argentina).

Además, en su último encuentro eliminó al Huracán de Frank Darío Kudelka de la Copa Argentina. Sin embargo, Marcelino Moreno, Felipe Peña Biafore y Ronaldo Dejesús no están disponibles para el cotejo de esta noche y obligan a Mauricio Pellegrino a realizar modificaciones.

Lanús vs Talleres: probables formaciones

Lanús : Nahuel Losada ; Gonzalo Pérez o Armando Méndez , Carlos Izquierdoz , Ezequiel Muñoz , Sasha Marcich ; Agustín Medina , Agustín Cardozo ; Eduardo Salvio , Franco Watson , Dylan Aquino y Rodrigo Castillo . DT: Mauricio Pellegrino .

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Juan Rodríguez, Miguel Navarro; Matías Galarza, Juan Camilo Portilla; Rick, Emanuel Reynoso, Valentín Depietri; Federico Girotti. DT: Carlos Tévez.