Instituto pagará una fortuna por los incidentes ante Talleres y River: la explicación del Cosedepro

El Consejo de Seguridad Deportiva (Cosedepro), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, confirmó una millonaria sanción a Instituto. Las autoridades explicaron que el club de Alta Córdoba tuvo incidentes en sus partidos contra Talleres y River, consecuentemente, deberá pagar una fortuna.

Por qué Instituto pagará una fortuna: la explicación del Cosedepro

La Mesa del Cosedepro explicó que los partidos del 3 de mayo y del 19 de julio fueron escenarios de “incidentes”, según detalló a través de un comunicado emitido este jueves 7 de agosto.

Los informes realizados por los jefes policiales de ambos operativos describieron “incumplimientos en el reglamento preventivo y disuasivo para deportes federados en la provincia”, expresó el ente que impuso una serie de medidas:

“ Aporte de una compensación institucional de 10.000.000. de pesos que serán destinados al Hospital Elpidio Torres (encuentro Talleres-Instituto).

Aporte de una compensación institucional de 30.000.000 de pesos que serán destinados a clubes amateurs de Capital e Interior mediante la donación de elementos deportivos y/o de seguridad (partido Instituto-River).

La inclusión en el programa de admisión “Tribuna Segura”, por el plazo de cuatro años, a los 62 individuos que ocasionaron los incidentes en tribunas popular Willington y platea Ardiles del estadio Mario Alberto Kempes durante el partido entre Instituto-River, quienes por ese plazo no podrán ingresar a ningún evento deportivo del país.

La prohibición de ingresar con banderas, tirantes, telones e instrumentos musicales, por las próximas cinco fechas de local en el torneo de la Liga Profesional“.

Finalmente, también solicitaron a las autoridades de Instituto la implementación de programas y medidas institucionales que “promuevan la prevención y abordaje de prácticas antideportivas”, concluyó.