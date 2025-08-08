Talleres perdió ante Lanús y no pudo alejarse de la zona de peligro en la tabla

En el marco de la fecha cuatro del Torneo Clausura 2025, Talleres perdió 1 a 0 ante Lanús. El encuentro ponía a la T en la necesidad de sumar para escapar del fondo de las tablas y Carlos Tevez modificó el esquema, con línea de cinco en el fondo, un regreso, un debut y sin enganche, como para traerse algo. Mereció un poco más, pero no alcanzó.
Con otro esquema, Talleres se acomodó al partido y por momentos fue superior a Lanús, por la peligrosidad de Federico Girotti, el que más intentó, y la velocidad de sus extremos. Aunque sin potencia en el área de Nahuel Losada.
Pero pegó primero el dueño de casa, que tomó mal parada a la defensa Albiazul en la última del primer tiempo, con pase al vacío y definición de Castillo en el mano a mano, con algo de complicidad de Guido Herrera.
COMO FUE EL SEGUNDO TIEMPO
Obligado a remontar, Carlos Tevez desarmó la línea de cinco, con Luis Angulo por el Catalán. Pero el colombiano no le pudo agregar pimienta al ataque Albiazul. También entró Nahuel Bustos, pieza por pieza por Girotti, y Bebelo Reynoso por Depietri. Sin resultados.
De hecho, estuvo más cerca Lanús de aumetar, como cuando el travesaño salvó a Herrera de lo que era el segundo en La Fortaleza. Muy tibio lo de Talleres, más en estos tiempos de urgencias. Y en la próxima fecha se las verá ante el rival más directo por la permanencia: San Martín de San Juan, en el Kempes.
LOS CAMBIOS QUE PRESENTÓ TALLERES
Matías Catalán reaparece como titular tras la larga recuperación por la rutura de ligamentos en la rodilla. Integrará una línea de cinco, en la que debutará el brasileño Rodrigo Guth, uno de los últimos en sumarse.
Sorpresivamente, sale Santiago Fernández de la zaga. Y como lateral volante izquierdo vuelve el venezolano Miguel Navarro, tras la fecha de suspensión y por Gabriel Báez.
Lo llamativo también es que el “Apache” no utilizará enganches, después de haber puesto en escena a tres en su debut en el cargo: Emanuel Reynoso, Rubén Botta y Luis Sequeira.
Cómo llega Talleres al partido con Lanús
Con una derrota ante San Lorenzo, una victoria frente a Independiente y un empate con Godoy Cruz, Talleres llega al estadio Ciudad de Lanús con cuatro unidades. El cuerpo técnico de Carlos Tevez dispuso que la delegación este compuesta por 24 jugadores.
En comparación con el plantel que enfrentó al conjunto mendocino en el Mario Alberto Kempes, Ulises Ortegoza no está a disposición por la tarjeta roja que lo marginó del torneo por esta y las siguientes dos fechas. Por su parte, Miguel Navarro cumplió la fecha de suspensión y volvió al ruedo.
Cómo recibe Lanús a Talleres
Por su parte, Lanús recibe a Talleres con solo tres unidades. Las derrotas por 1 a 0 ante Deportivo Riestra y Rosario Central quedaron atrás gracias a la victoria por 2 a 0 con Sarmiento de Junín.
Además, en su último encuentro eliminó al Huracán de Frank Darío Kudelka de la Copa Argentina. Sin embargo, Marcelino Moreno, Felipe Peña Biafore y Ronaldo Dejesús no están disponibles para el cotejo de esta noche y obligan a Mauricio Pellegrino a realizar modificaciones.
Formaciones de Lanús y Talleres
- Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Jorge Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina y Eduardo Salvio; Franco Watson; Dylan Aquino y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
- Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Juan Gabriel Rodríguez, Rodrigo Guth y Miugel Navarro; Matías Galarza y Juan Camilo Portilla; Valentín Depietri, Federico Girotti y Rick Morais. DT: Carlos Tévez.