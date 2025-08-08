Talleres perdió ante Lanús y no pudo alejarse de la zona de peligro en la tabla

En el marco de la fecha cuatro del Torneo Clausura 2025, Talleres perdió 1 a 0 ante Lanús. El encuentro ponía a la T en la necesidad de sumar para escapar del fondo de las tablas y Carlos Tevez modificó el esquema, con línea de cinco en el fondo, un regreso, un debut y sin enganche, como para traerse algo. Mereció un poco más, pero no alcanzó.

Con otro esquema, Talleres se acomodó al partido y por momentos fue superior a Lanús, por la peligrosidad de Federico Girotti, el que más intentó, y la velocidad de sus extremos. Aunque sin potencia en el área de Nahuel Losada.

Lanus vs Talleres de Cordoba. Fecha 4 Clausura Liga Porfesional Argentina. (Fotobaires)

Pero pegó primero el dueño de casa, que tomó mal parada a la defensa Albiazul en la última del primer tiempo, con pase al vacío y definición de Castillo en el mano a mano, con algo de complicidad de Guido Herrera.

LANÚS SE PUSO EN VENTAJA ⚽



Rodrigo Castillo no perdonó en el mano a mano y puso el 1-0 sobre Talleres



Rodrigo Castillo no perdonó en el mano a mano y puso el 1-0 sobre Talleres

COMO FUE EL SEGUNDO TIEMPO

Obligado a remontar, Carlos Tevez desarmó la línea de cinco, con Luis Angulo por el Catalán. Pero el colombiano no le pudo agregar pimienta al ataque Albiazul. También entró Nahuel Bustos, pieza por pieza por Girotti, y Bebelo Reynoso por Depietri. Sin resultados.

Lanus vs Talleres de Cordoba. Fecha 4 Clausura Liga Porfesional Argentina. (Fotobaires)

De hecho, estuvo más cerca Lanús de aumetar, como cuando el travesaño salvó a Herrera de lo que era el segundo en La Fortaleza. Muy tibio lo de Talleres, más en estos tiempos de urgencias. Y en la próxima fecha se las verá ante el rival más directo por la permanencia: San Martín de San Juan, en el Kempes.

LOS CAMBIOS QUE PRESENTÓ TALLERES

Matías Catalán reaparece como titular tras la larga recuperación por la rutura de ligamentos en la rodilla. Integrará una línea de cinco, en la que debutará el brasileño Rodrigo Guth, uno de los últimos en sumarse.

Lanus vs Talleres de Cordoba. Fecha 4 Clausura Liga Porfesional Argentina. (Fotobaires)

Sorpresivamente, sale Santiago Fernández de la zaga. Y como lateral volante izquierdo vuelve el venezolano Miguel Navarro, tras la fecha de suspensión y por Gabriel Báez.

Lo llamativo también es que el “Apache” no utilizará enganches, después de haber puesto en escena a tres en su debut en el cargo: Emanuel Reynoso, Rubén Botta y Luis Sequeira.

Cómo llega Talleres al partido con Lanús

Con una derrota ante San Lorenzo, una victoria frente a Independiente y un empate con Godoy Cruz, Talleres llega al estadio Ciudad de Lanús con cuatro unidades. El cuerpo técnico de Carlos Tevez dispuso que la delegación este compuesta por 24 jugadores.

Los jugadores de Talleres convocados para el partido con Lanús.

En comparación con el plantel que enfrentó al conjunto mendocino en el Mario Alberto Kempes, Ulises Ortegoza no está a disposición por la tarjeta roja que lo marginó del torneo por esta y las siguientes dos fechas. Por su parte, Miguel Navarro cumplió la fecha de suspensión y volvió al ruedo.

Cómo recibe Lanús a Talleres

Por su parte, Lanús recibe a Talleres con solo tres unidades. Las derrotas por 1 a 0 ante Deportivo Riestra y Rosario Central quedaron atrás gracias a la victoria por 2 a 0 con Sarmiento de Junín.

Lanús venció a Huracán y sigue adelante en el certamen. (Prensa Copa Argentina).

Además, en su último encuentro eliminó al Huracán de Frank Darío Kudelka de la Copa Argentina. Sin embargo, Marcelino Moreno, Felipe Peña Biafore y Ronaldo Dejesús no están disponibles para el cotejo de esta noche y obligan a Mauricio Pellegrino a realizar modificaciones.

Formaciones de Lanús y Talleres