Resumen de TV de la derrota de Talleres; cómo quedó la tabla y lo que viene, un rival directo

Un Talleres que debía sumar, y que hizo algún mérito como para al menos empatar ante Lanús, se quedó con las manos vacías en La Fortaleza al perder 1 a 0. Resultado que lo mantiene al filo de la zona roja del descenso en la tabla anual de Liga Profesional. Hasta aquí dos derrotas, un triunfo y un empate. Pobre cosecha.

Lanus vs Talleres de Cordoba. Fecha 4 Clausura Liga Porfesional Argentina. (Fotobaires)

El único gol de la noche fue obra de Rodrigo Castillo, quien capitalizó en la última del primer tiempo un pase profundo ante una defensa abierta, más allá de la propuesta de Carlos Tevez con la línea de cinco en el fondo.

Talleres está 27° entre los 30 de la tabla anual. Por debajo aparecen Sarmiento y Aldosivi, los tres con 17 puntos. Y San Martín de San Juan, con 13. Este sábado a las 14.30 Sarmiento visita al Verdinegro en Cuyo, partido en el que los Albiazules deberán estar atentos al resultado.

En cuanto a Aldosivi va contra Barracas Central este domingo a las 15, en cancha del Guapo. Vale recordar que se producirán dos descensos en la temporada, uno por promedios, con San Martín último en esa columna, y otro por la tabla anual, en la que Talleres está comprometido.

Lanus vs Talleres de Cordoba. Fecha 4 Clausura Liga Porfesional Argentina. (Fotobaires)

LO QUE VIENE PARA TALLERES

Por la quinta fecha del Clausura, Talleres será anfitrión de San Martín de San Juan el lunes 18 de agosto a las 21 en el Kempes. Partido vital para escapar de la zona roja, ante un rival más que directo.