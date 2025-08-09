Talleres: lo que dijo Sebastián Fassi, y el posteo picante de Nahuel Losada

Perdió Talleres, 1 a 0 en la visita a Lanús por la cuarta fecha del Clausura. El equipo de Carlos Tevez asoma timidamente, todavía en construcción y arrecian los reclamos por el armado del plantel por parte de Andrés Fassi.

Sebastian Fassi, vicepresidente deportivo de Talleres.

Su hijo Sebastián, vicepresidente deportivo, posteó en sus redes sociales: “La responsabilidad es nuestra. Trabajo, trabajo y más trabajo. Seguir luchando y no claudicar”.

#Talleres | Valentín Depietri en @Fanaticos_LVDOS en @LvDosCordoba : "esto es partido a partido, tenemos que sumar de local que es importante. Hoy no concretamos las jugadas que tuvimos y el rival sí lo hizo. Estamos con la cabeza en alto para el próximo partido" pic.twitter.com/71IZCHUotX — Fanáticos (@Fanaticos_LVDOS) August 9, 2025

Y en otro tramo de la publicación, se pudo leer: “A muerte con esta banda, hoy más que nunca. Las buenas ya van a venir. Aguante Talleres”.

LA CHICANA DE UN EX BELGRANO CONTRA TALLERES

Nahuel Losada fue uno de los mejores de la noche, con una tapada salvadora ante Valentín Depietri, para sostener el cero en el arco de Lanús frente a Talleres.

Nahuel Losada, ex Belgrano, y una chicana para Talleres por el triunfo de Lanús.

Atajando para Belgrano no perdió clásicos ante la T, y ya en Lanús ganó en los últimos duelos, incluso en el Kempes. Por esa seguidilla, por seguir identificado con el Pirata, posteó en su cuenta en Instagram un provocativo mensaje.