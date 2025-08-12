Talleres tiene cupo para un nuevo refuerzo por la venta de un juvenil al fútbol español

En Talleres, preocupados por la mala situación en la tabla de posiciones, se trabaja a full para que empiecen a arribar los resultados en el Clausura de la Liga Profesional para que haya un poco de alivio.

La necesidad de refuerzos debido al bajo nivel mostrado por algunos jugadores del plantel que dirige Carlos Tevez han extendido la búsqueda. Y, en las últimas horas del lunes, se abrió una luz de esperanza para traer algún jugador más.

La venta del juvenil de Talleres que abre el cupo para un refuerzo

Para poder incorporar un nuevo jugador al equipo, Talleres debía concretar una venta o un préstamo de algún jugador del club al exterior.

El que se irá transferido al Alavés de la Liga Española es un juvenil volante de 19 años. Se llama Gustavo Albarracín, nacido en Las Varillas, llegó al club albiazul en 2016 y tenía contrato hasta fines de 2025.

Gustavo Albarracin fútbol Talleres futbol masculino Premios estimulo 2023 Mundo D José Gabriel Hernández / La Voz

Debutó con gol a Central Córdoba de Santiago del Estero en junio de 2024 en la victoria albiazul por 4 a 2 en partido correspondiente a la cuarta fecha de la Liga Profesional. Tuvo un paso por selecciones nacionales juveniles.

Se vendió el 100 por ciento de su ficha pero conserva el 15 por ciento por plusvalía en una futura venta. Con esta salida, Talleres libera un cupo para incorporar un refuerzo antes del cierre del libro de pases, el próximo 31 de agosto. ¿Vendrá el centrodelantero tan esperado?