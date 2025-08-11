Talleres, ¿con la posibilidad de público visitante para el partido en Tucumán?

El Talleres obligado a ganar todo lo que se pueda y que necesita el apoyo de su gente, jugaría con público visitante en la sexta fecha del Clausura, cuando enfrente al Atlético en Tucumán.

Así lo anticipó Ignacio Golobisky, vice presidente del club tucumano, quien en diálogo con Fanáticos por LV2, detalló: "Post Copa Argentina, evaluaremos si se autoriza el ingreso de hinchas de Talleres en el José Fierro. Serían 2.700 lugares".

La hinchada de Talleres llenó el kémpes en el clásico ante Belgrano (Ramiro Pereyra /La Voz)

Atlético se medirá este miércoles 13 con Newell’s por los octavos de final de la Copa Argentina. El rival enfrentará en cuartos a Belgrano, que dejó en el camino a Independinte de Avellaneda.

Belgrano venció a Independiente por los Octavos de Final de la Copa Argentina. (José Gabriel Hernández / La Voz)

A propósito de Belgrano, este viernes a las 15.30 juega en Mar del Plata y Aldosivi había abierto la posiblidad de que viaje público de Belgrano. Pero por los serios incidentes registrados ante Newell’s entre la barra local, le aplicaron una suspensión y no pueden ingresar hinchas.

TALLERES Y UNA “FINAL” CON SAN MARTÍN

Antes del viaje a Tucumán, Talleres recibirá a San Martín de San Juan el lunes 18 en el Kempes, un rival directo en la zona roja de la tabla anual.

Talleres visitó a San Martín de San Juan por la Liga Profesional. (Prensa Talleres)

Los dos vienen de perder, la T en su visita a Lanús, y el Verdinegro como local de Sarmiento, que se despegó un poco del pelotón del fondo. Si el Clausura terminara ya, Talleres debería enfrentar en un desempate a Aldosivi para eludir uno de los descensos. El otro es por los promedios, y en esa tabla San Martín parece casi condenado.