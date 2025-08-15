Coincidencia fashion: Eva de Dominici y Nicole Neumann llevaron la sastrería al siguiente nivel

La sastrería vive un momento de gloria. Lejos de ser exclusiva de eventos formales, esta tendencia se reinventa con cortes modernos, estampados y juegos de color que la convierten en la aliada perfecta para elevar cualquier look del día a día. Desde una reunión importante en la oficina hasta una salida de noche, un buen conjunto sastrero puede ser sinónimo de estilo, especialmente cuando se lo acompaña con algunos toques personales.

Sastreros y una coincidencia fashion entre Eva de Dominici y Nicole Neumann

Eva de Dominici volvió a pisar suelo argentino para sumarse al estreno de Homo Argentum, la nueva producción de Guillermo Francella. Entre entrevistas y compromisos, se hizo un espacio para pasar por el programa Un día perdido de Mario Pergolini. Allí habló sobre su vida en Los Ángeles y sus próximos proyectos, pero fue su look el que terminó robándose el protagonismo: un conjunto sastrero en degradé que, casualmente, recuerda a uno que Nicole Neumann lució hace un tiempo.

El conjunto sastrero en degradé de Eva de Dominici

El outfit elegido por Eva llevaba la firma de Natalia Antolín y jugaba con un vibrante turquesa que se difumina en blanco hacia el bajo. La combinación de blazer recto y pantalón ancho le dio un aire relajado, mientras que el top blanco de escote cuadrado, el make up en tonos nude y el peinado sobrio completaron una imagen de elegancia sin esfuerzo.

Nicole, por su parte, también abrazó la tendencia degradé pero en clave más intensa: un dúo de blazer entallado y pantalón recto en rosa y fucsia, con acabado satinado que potenciaba el brillo de los colores. Sumó un rodete alto, mechones sueltos y un maquillaje que incluía sombras rosadas y labios rojos con matiz fucsia, logrando un look impactante y sofisticado.

Nicole Neumann enamoró con su look monocromático

Dos estilos distintos, una misma apuesta: transformar la sastrería en un lienzo para jugar con el color y la personalidad. Tanto Eva como Nicole demostraron que el degradé puede ser tan versátil como elegante, perfecto para brillar en cualquier ocasión.