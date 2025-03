Sastrería, rayas y dualidad: las claves del quinto día de BAFWEEK 2025

La semana de la moda de Buenos Aires, BAFWEEK otoño - invierno 2025 sigue consolidándose como un espacio de innovación y experimentación en el diseño argentino.

Con escenarios imponentes, colecciones que exploran desde lo técnico hasta lo conceptual y maquillajes que acompañan las propuestas, esta edición presentó en su quinto día una moda que desafía estructuras, juega con la dualidad y propone una nueva narrativa estética.

JT y “Ascenso”: el movimiento como inspiración

En el Patio de Naranjo, la firma JT presentó “Ascenso”, una colección que encuentra en el deporte y la escalada artificial su punto de partida. Con una fuerte presencia de líneas o rayas, la propuesta redefine la sastrería desde la ingeniería textil.

La colección de la firma parte de una estética deportiva con referencias a la escalada artificial, reinterpretando la conexión entre lo natural y lo urbano.

El puño tejido de algodón se convierte en el gran protagonista, elevándose en cuellos altos y detalles estructurales. La colección juega con texturas tridimensionales, donde los textiles se tiran, enroscan y ajustan, generando una ilusión de ascenso.

Las prendas se construyen con textiles rayados en diversas direcciones y grosores, generando una estética multidireccional.

La paleta se mantiene en tonos neutros y sobrios—negro, marino, camel, crudo—con acentos de turquesa y violeta oscuro. En cuanto a las prendas, la propuesta va desde un vestido que simula una bolsa de dormir, hasta un top de escote brutalista y una chaqueta adherente reinventada. El pin-stripe domina la sastrería diaria, mientras que la nocturna se apropia de telas técnicas.

Las piezas presentadas por la firma desafían los códigos tradicionales de la moda y buscan un equilibrio entre lo clásico y lo audaz, para darle identidad de las prendas.

En el desfile de JT, el maquillaje siguió la filosofía del make-up no make-up, una técnica que busca realzar la belleza natural sin que el maquillaje sea protagonista. No hubo una propuesta estética recargada, sino una piel fresca y luminosa, con correcciones sutiles para unificar el tono y resaltar un aspecto saludable.

Esta decisión, según explicó Guadalupe Barreto, Key Make Up Artist de Avon, tenía la intención de lograr un efecto casi imperceptible, donde la naturalidad se convirtiera en el complemento ideal para una colección que pone el foco en las texturas y la estructura de las prendas.

Label 99 y “Lux Aeterna”: la dualidad hecha moda

Desde el Palacio Paz, Label 99 presentó su colección “Lux Aeterna”, una propuesta que reinterpreta la elegancia con un enfoque dark glam y una clara inspiración parisina.

La colección de Label 99 explora la tensión entre opuestos—estructura y fluidez, orden y caos—creando una moda que desafía las normas tradicionales.

La colección explora la dualidad en todas sus formas: estructuras vs. desestructuras, orden vs. caos, simetría vs. irregularidad. Las prendas oversize juegan con la fluidez y el contraste, mientras que las rayas gráficas refuerzan la tensión entre lo clásico y lo vanguardista.

Cuero, algodón, denim y transparencias se entremezclan en un collage visual que redefine la elegancia a través de materiales inesperados.

El tejido es clave en esta colección, con una mezcla de cuero, algodón y denim, mientras que las transparencias conviven con lo opaco, creando un collage visual de texturas. Un símbolo de esta dicotomía son las camperas reversibles, donde el interior y el exterior dialogan en un mismo diseño.

Inspirada en París, la colección adopta un giro sofisticado con una estética que fusiona lo clásico con lo vanguardista, manteniendo una impronta audaz y moderna.

El maquillaje en el desfile de Label 99 apostó por una estética oscura y enigmática, donde las ojeras violetas marcadas se convirtieron en el sello distintivo del look. Según explica Guadalupe Barreto, este estilo aportó un aire misterioso y casi sobrenatural, evocando una belleza vampírica que fusionaba lo sofisticado con lo transgresor.

El dark glam fue parte de esa identidad que la marca quiso reflejar tanto en las prendas como en el desfile, siendo el Palacio Paz el lugar perfecto.

A diferencia de los clásicos contornos definidos, la experta señala que los rostros se trabajaron de manera más natural y sutil, resaltando las formas sin excesos. El resultado fue una apariencia que equilibraba lo elegante y lo rebelde, proponiendo una visión de la belleza más cruda, despojada y sin esfuerzo.