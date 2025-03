El debut de Felipe Fort como modelo y un desfile en el subte: así fue el segundo día del BAFWEEK 2025

Buenos Aires Fashion Week (BAFWEEK) presenta su temporada otoño invierno 2025. La semana de la moda más importante del país se extiende desde el 6 al 14 de marzo con lo mejor de las tendencias, la creatividad y el encuentro de diseñadores consagrados y emergente que traen a las pasarelas lo que se viene.

El segundo día de la semana de la moda tuvo una presentación llena de futurismo, innovación y puesta en escena única. Bullbenny presentó su nueva colección Roles FW2k25 con una reconversión en los Subtes de la Ciudad de Buenos Aires.

El segundo día del BAFWEEK 2025

La marca buscó un escenario particular y transformó los vagones de la línea H en una pasarela original mezclando lo industrial, futurista y la diversidad. La estación se llenó de un público vestido de negro y sentado en los vagones expectantes de los diseños.

El lugar elegido representa para Bullbenny la rutina de las personas, como ese espacio de que quien lo habita desea estar en otro lado y llegar a su destino lo más rápido posible. La esencia de la colección se ve en lo cotidiano, en las profesiones y el rol de los usuarios del subte.

El segundo día del BAFWEEK 2025 fue en la madrugada y tuvo la presencia de influencers y artistas como Lizardo Ponce, Lit Killah y Tuli Acosta.

Además, fue el debut en las pasarelas de Felipe Fort, el hijo de Ricardo, fue parte del desfile de Bullbenny y llevó las prendas de la colección urbano y moderna de la línea.

Felipe Fort debutó como modelo en el BAFWEEK 2025

Felipe lució un pantalón negro de jean overzise, un cinturón negro con detalles en plateado y un bolso en el mismo tono. El hijo de Ricardo Fort mostró con orgullo su cambio físico y feliz de su nueva faceta profesional como modelo.

En referencia al maquillaje, la marca fusionó lo cotidiano del subte con la transición hacia un momento especial. Como parte de esto, se logró diferentes make up de acuerdo al rol en la vida urbana.

Desde pieles muy naturales con el estilo “makeup no makeup”, hasta looks inspirados en los 90s, con pieles luminosas y glowy. Asimismo, se incorporaron accesorios como parches de colágeno, que no solo complementaron los maquillajes, sino que simbolizaron ese proceso de transformación y cuidado personal.