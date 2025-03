Cuál es la tendencia en labios que será furor en otoño invierno 2025

La ciudad de Buenos Aires da inicio a una nueva edición del Buenos Aires Fashion Week 2025 (BAFWEEK). La semana de la moda de la temporada es el evento más importante de la industria y reúne a los diseñadores, artistas y fanáticos de la creatividad y el glamour.

El maquillaje es un infaltable a la hora completar los looks y tuvo su protagonismo en el evento de prelanzamiento a la semana de la moda. La misma se lleva a cabo del 6 al 14 de marzo con la presencia del glamour, las colecciones y los que será furor en la temporada que se viene.

El foco del make up para otoño invierno será la década de los 90s resaltando la simplicidad y buscando una estética más relajada, auténtica y menos recargada. Hoy, esa impronta vuelve a estar vigente no solo en las pasarelas importantes, sino que en las calles y los looks más casuales.

El color de labios de la temporada otoño invierno 2025

Más allá del tono fuerte en los ojos, los labios son los grandes protagonistas del make up por sus colores oscuros que van desde el marrón hasta el borgoña.

El maquillaje tendencia de la temporada busca armonizar el rostro mezclando la naturalidad, la piel fresca y el tono bronceado.

La marca oficial del BAFWEEK 2025 es Avon, la misma brindó una masterclass para mostrar el maquillaje perfecto de la temporada. El paso a paso para hacer los labios luminosos y voluptuosos del momento.