Por el Día del Hincha de Instituto, el Tano Riggio contó que qué hizo con la camiseta del gol de oro

Cada 19 de junio en Instituto hay doble motivo de festejo. Por los ascensos a Primera, ante Chacarita en 1999, y contra Almagro en 2004. Se cumplen 25 y 20 años, respectivamente para este Día del Hincha Albirrojo. Y Renato Riggio lo festeja con esa intensidad.

Renato Riggio ex jugador de Instituto (Gentileza Riggio) Foto: gentileza

Autor del gol de oro para ascender en 2024 en el viejo estadio Córdoba, recordó un momento único en su carrera. “Todavía tengo la camiseta. Me tuve que pelear con todo el mundo, era un trofeo que todo hincha de Instituto quería llevarse a su casa. La mía y la de cualquiera de mis compañeros. Guardé todo, la camiseta, el pantalón, las medias, los botines... Guardé todo, hasta la vinchita que usaba”, evocó en De la cancha al living, por canal Showsport.

“Con el paso de los años muchos me la pidieron, me la quierían comprar, incluso coleccionistas. Y yo me dije que la camiseta debería formar parte no sólo de mi vida, sino la del club. En un museo de Instituto, en algún lugarcito de la cancha, que cada vez está más linda, parece el Teatro Colón cuando entrás”, afirmó el Tano.

EL TANO RIGIGIO, UN HINCHA MÁS DE INSTITUTO

“Cada vez que voy a Córdoba terminó comiendo asado en todos lados, gente que ni conozco y me invita a su casa. Y si voy a la cancha, me gusta ir a la popular, como un hincha más. Instituto fue lo mejor de mi carrera. No tuve la trayectoria de otros jugadores, con tantos equipos, pero Instituto me marcó”, aseguró el Tano Riggio.

El Tano Renato Riggio, un hincha más de la Gloria en la popu\u002E

Entre las muchas anédoctas que recapituló en la entrevista, eligió la de la pasada edción de Copa Argentina. “Jugábamos en Jujuy contra Riestra, y llegaron a Salta como 100 hinchas y fueron a mi casa. Colgaron banderas, todo rojo y blanco, parecía la cancha de Instituto. Y de ahí nos fuimos en caravana hasta Jujuy para ver el partido”, compartió.