Renato Riggio, vestir las camisetas de Instituto e Independiente y las lágrimas por la Gloria

“Es un partido que me trae sensaciones encontradas. Es un orgullo haber vestido ambas camisetas, yo me hice hincha de Instituto”. Con la firma de Renato Riggio, el Tano, en la previa del cruce de este domingo a las 17 en Avellaneda, por la sexta fecha de la Liga Profesional.

“Me pone muy contento la situación de Instituto, no se nota la diferencia del cambio de categoría. Es un equipo que ataca y juega. No es mezquino”, remarcó el ex volante, en una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Pulxo.

“Graciani es un fenomeno, me veo reflejado en él. Tiene mucha potencia y llega al gol, un tanque. Es bueno tener a Graciani en el club. En la final, se acercó una chico y me preguntó si era el Tano Riggio, que me quería conocer porque era la esposa de Graciani. Y yo le respondía que el Tano Graciani es mí ídolo”, resaltó el salteño.

El Tano Riggio destacó el crecimiento del Instituto de Primera. Foto: Twitter @TercerTiempo3

“Me pone muy contento ver a Instituto así. Mantuvo muchos jugadores del Nacional B y en mi época no sucedía lo mismo. Antes era un cambio fuerte. Los muchachos están impecables, no se nota la diferencia. Los veo siempre”, añadió el Tano.

Y en cuanto al rival para este domingo, puntualizó: “Independiente es un arma de doble filo. Es ganable de visitante. Al principio la cancha impone pero si Instituto hace las cosas bien, puede ganarle”.

EL LLANTO POR INSTITUTO, NI POR LA VIEJA

“Cuándo el arbitro pitó el final en el ascenso contra Estudiantes de Caseros, a mi se me cayó una lágrima de la emoción. No lloré ni cuando falleció mi vieja. Por la Gloria sí, porque fueron muchos años, casi 18, esperando que volviera a Primera”, aseguró el Tano Riggio.

Y recordó que esa noche de noviembre, en las afueras del estadio se encontró con Silvio Romero. “Le di un gran abrazo al Chino, nosotros lo veíamos cuando tenía 19 años y sabíamos que tenía futuro, hasta de Europa. En Independiente es ídolo. Con Wanchope, con Dybala, son embajadores de Instituto”.

También anticipó que viajará pronto para ver a la Gloria en Primera en la tribuna. “Me gusta más verlo en la popular. A lo mejor para el clásico con Talleres voy”, prometió.