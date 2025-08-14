Vía Córdoba / Talleres

Talleres trae a otro ecuatoriano, después del hallazgo de Piero Hincapié

Zaguero de 18 años y 1,93 de estatura. La nueva apuesta Albiazul.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

14 de agosto de 2025,

Gian Franco Padilla, de 18 años, llega de Leones FC, un club formativo de Ecuador (Gentileza).

El marcador central Gian Franco Padilla de 18 años y considerado el defensor más promisorio del fútbol de Ecuador, jugará en Talleres. Viene del Leones FC, club formativo de Imbabura de Ecuador, y la intención es que siga los pasos de Piero Hincapié, adquirido por el club de barrio Jardín en 2020 con la misma edad, y vendido poco después en una cifra millonaria al Bayern Leverkussen.

Así lo confirmó Andrés Fassi a Deportes La Voz y aclaró: “Este chico llega para la estructura de formación. Siempre trabajamos en el área de Scouting para lo que viene en fútbol juvenil e infantil. No será registrado en el primer equipo todavía. El refuerzo que estamos buscando en un 9“.

Andrés Fassi, presidente de Club Atlético Talleres. (Prensa Talleres)
Andrés Fassi, presidente de Club Atlético Talleres. (Prensa Talleres)

Nota en desarrollo

