El marcador central Gian Franco Padilla de 18 años y considerado el defensor más promisorio del fútbol de Ecuador, jugará en Talleres. Viene del Leones FC, club formativo de Imbabura de Ecuador, y la intención es que siga los pasos de Piero Hincapié, adquirido por el club de barrio Jardín en 2020 con la misma edad, y vendido poco después en una cifra millonaria al Bayern Leverkussen.

Así lo confirmó Andrés Fassi a Deportes La Voz y aclaró: “Este chico llega para la estructura de formación. Siempre trabajamos en el área de Scouting para lo que viene en fútbol juvenil e infantil. No será registrado en el primer equipo todavía. El refuerzo que estamos buscando en un 9“.

Andrés Fassi, presidente de Club Atlético Talleres. (Prensa Talleres)

