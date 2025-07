Andrés Fassi le respondió a Diego Cocca tras su salida de Talleres: “A veces...”

En la conferencia de prensa para presentar a Carlos Tevez como entrenador, Andrés Fassi le respondió a Diego Cocca. El ahora exentrenador reveló salió de Talleres por varios motivos, pero entre ellos por no contar con un “plantel competitivo”.

Andrés Fassi le respondió a Diego Cocca tras su salida de Talleres

Un periodista le preguntó al Presidente de Talleres por las declaraciones de Cocca en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella. Fassi, fiel a su estilo, tomó el micrófono para brindar una extensa respuesta.

“Imagínense que nosotros si confiamos en nuestro plantel. El 90 por ciento de los jugadores de este equipo nos dieron el título con River”, recalcó sobre los profesionales que consiguieron la SuperCopa Internacional.

Carlos Tevez y Andrés Fassi en el Card este 9 de julio. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Por otro lado, reconoció que en su extensa carrera en el universo del fútbol “nunca tocó vivir una situación así”. Cabe destacar que, Cocca renunció luego de 42 días en el cargo y a menos poco más de 72 horas del debut contra San Lorenzo.

Fassi solo le agradeció por los servicios que el entrenador prestó al frente del conjunto de barrio Jardín. “No tengo nada que reprochar, son situaciones y decisiones personales. A veces está la convicción de creer en algo y esa convicción no existe. No poder ver en algo que él se había ilusionado”, contextualizó.

Pero con la página dada vuelta y con Tevez como nuevo entrenador, el dirigente ahora busca “mirar para adelante” e intenta “ser lo más positivo y proactivo posible”, ponderó.