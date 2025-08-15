Cómo hacer galletitas rellenas con chocolate: la receta definitiva para disfrutar en la merienda

Las redes sociales siguen regalando recetas que merecen un lugar fijo en cualquier recetario casero, y esta no es la excepción. Julieta, de la cuenta @casirecetas, compartió su versión de las galletitas rellenas con ganache de chocolate y el video ya superó los 50 mil likes.
Ideales para la merienda o como antojo dulce, estas cookies tienen corazón de chocolatería y alma casera. Lo mejor: con pocos ingredientes y en simples pasos, podés hacerlas en casa y sorprender a todos.
Qué ingredientes se necesitan para hacer las galletitas rellenas virales
Para las cookies (rinden 6 unidades XXL):
- 100 g de manteca blanda
- 75 g de azúcar blanca
- 75 g de azúcar rubia
- 1 huevo
- 190 g de harina común
- 2 cditas de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
- 100 g de chips de chocolate
- Esencia de vainilla (a gusto)
Para la ganache:
- 100 g de chocolate semiamargo
- 100 ml de crema de leche
Paso a paso, cómo preparar las galletitas rellenas
- Mezclá la manteca blanda con los dos tipos de azúcar y esencia de vainilla.
- Sumá el huevo, la sal, la harina y el polvo para hornear.
- Integrá todo y terminá de formar la masa con la mano.
- Agregá los chips de chocolate y llevá la masa a la heladera por 1 hora.
- Hacé bollitos con la masa fría y acomodalos en una placa enmantecada o con rocío vegetal. Dejá espacio entre cada uno porque crecen.
- Llevá al horno precalentado a 180° por 12 a 15 minutos, hasta que estén apenas doradas.
- Al sacarlas, usá un aro o vaso para redondearlas y haceles un hueco en el centro.
- Calentá la crema sin que hierva, apagá el fuego y agregá el chocolate picado.
- Revolvé hasta que se forme una ganache lisa.
- Cuando las galletitas estén frías, rellenalas con la ganache y dejá reposar.
Una receta fácil y explosiva que parece salida de una pastelería, pero se hace en casa.