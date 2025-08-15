Cómo hacer galletitas rellenas con chocolate: la receta definitiva para disfrutar en la merienda

Vía Gourmet / Recetas

Crujientes por fuera, cremosas por dentro y con sabor irresistible, estas cookies son espectaculares y fáciles de hacer.

Shaiel Teran Velazquez

15 de agosto de 2025,

Cómo hacer galletitas rellenas de chocolate.

Las redes sociales siguen regalando recetas que merecen un lugar fijo en cualquier recetario casero, y esta no es la excepción. Julieta, de la cuenta @casirecetas, compartió su versión de las galletitas rellenas con ganache de chocolate y el video ya superó los 50 mil likes.

Ideales para la merienda o como antojo dulce, estas cookies tienen corazón de chocolatería y alma casera. Lo mejor: con pocos ingredientes y en simples pasos, podés hacerlas en casa y sorprender a todos.

Estas galletitas rellenas se hicieron virales.

Qué ingredientes se necesitan para hacer las galletitas rellenas virales

Para las cookies (rinden 6 unidades XXL):

  • 100 g de manteca blanda
  • 75 g de azúcar blanca
  • 75 g de azúcar rubia
  • 1 huevo
  • 190 g de harina común
  • 2 cditas de polvo para hornear
  • 1 pizca de sal
  • 100 g de chips de chocolate
  • Esencia de vainilla (a gusto)

Para la ganache:

  • 100 g de chocolate semiamargo
  • 100 ml de crema de leche
Así quedan las galletitas.

Paso a paso, cómo preparar las galletitas rellenas

  1. Mezclá la manteca blanda con los dos tipos de azúcar y esencia de vainilla.
  2. Sumá el huevo, la sal, la harina y el polvo para hornear.
  3. Integrá todo y terminá de formar la masa con la mano.
  4. Agregá los chips de chocolate y llevá la masa a la heladera por 1 hora.
  5. Hacé bollitos con la masa fría y acomodalos en una placa enmantecada o con rocío vegetal. Dejá espacio entre cada uno porque crecen.
  6. Llevá al horno precalentado a 180° por 12 a 15 minutos, hasta que estén apenas doradas.
  7. Al sacarlas, usá un aro o vaso para redondearlas y haceles un hueco en el centro.
  8. Calentá la crema sin que hierva, apagá el fuego y agregá el chocolate picado.
  9. Revolvé hasta que se forme una ganache lisa.
  10. Cuando las galletitas estén frías, rellenalas con la ganache y dejá reposar.

Una receta fácil y explosiva que parece salida de una pastelería, pero se hace en casa.

