De qué trata y dónde ver Quebranto, la nueva serie protagonizada por Tini Stoessel

Quebranto es la nueva serie protagonizada por Tini Stoessel que promete ser un éxito. La producción tiene a la actriz argentina como personaje principal en una historia cargada de drama y misterio. Grabada principalmente en México y en algunas locaciones de Argentina, esta atrapante historia está dirigida por Bernardo de la Rosa, y escrita por Andrés Gelós, Natacha Caravia y Andrés Pascaner.

De qué trata Quebranto, la serie de Tini Stoessel

En Quebranto, Miranda (Tini Stoessel) es una joven adoptada por una familia argentina, que sufre trastornos de ansiedad que los atribuye a la angustia que le genera el desconocimiento de sus orígenes. Por lo que, para descubrir su pasado, decide volver a México y descubre con dolor que la realidad no es lo que pensaba.

Es así como Miranda decide infiltrarse en el corazón de una organización criminal en Ciudad de México de la mano de Javier Lara (Jorge López), sobrino del patriarca, y bajo la protección de Leo (Martín Barba), un ex miembro de las fuerzas especiales de seguridad mexicanas.

Pero en este caso, la búsqueda de la verdad tiene un costo altísimo, y Miranda tiene que elegir entre la luz y la oscuridad, entre el perdón y el castigo, entre el amor de quien está dispuesto a morir por ella y el de quien está dispuesto a matar.

Cuándo se estrena y dónde ver Quebranto

Compuesta por seis episodios de 45 minutos, la serie cuenta con las participaciones especiales de Antonio de la Vega (Emiliano), Rafael Ferro (Martín) y Otto Sirgo (Santiago). Completan el elenco Daniela Peña (Gabriela), Lucía Gómez-Robledo (Victoria), Sebastián Silveti (Gerardo), Jyasú Torruco (Diego), Karla Garrido (Sara), Rebeca Manríquez (Elena), Areli González (Silvana), Daniela Vargas (María José) y Albi De Abreu (Rafael).

Quebranto se estrena con todos sus episodios este 15 de agosto y se podrá ver exclusivamente en Disney+.

