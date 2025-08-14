Los Pumas cuentan las horas en Córdoba para recibir a los All Blacks este sábado en el Kempes por la primera fecha de la Rugby Championship. Y este jueves hubo conferencia de prensa en el predio de Talleres. Con intercambio de actividades con el plantel Albiazul.

Tanto a Los Pumas como a Talleres la indumentaría que los viste es Le Coq Sportif, y ambas disciplinas compartieron visiones de trabajo en equipo, compañerismo, pasión y compromiso. A través de desafíos cruzados, pruebas de precisión y dinámicas lúdicas, los jugadores compartieron un espacio de intercambio genuino que fortaleció los lazos entre el rugby y el fútbol de alto nivel.

Le Coq Sportif une a Los Pumas y Talleres en una experiencia deportiva y humana única. (Gentileza Le Coq Sportif).

El cierre estuvo marcado por el simbólico intercambio de camisetas, gesto que reafirma el respeto mutuo y el orgullo de representar con excelencia a sus respectivos deportes.

Le Coq Sportif une a Los Pumas y Talleres en una experiencia deportiva y humana única. (Gentileza Le Coq Sportif).

Del lado de Talleres, se probaron la casaca de la Selección argentina Guido Herrera, Federico Girotti, Valentín Depietri y Nahuel Bustos, entre otros. También dijo presente Andrés Fassi, presidente del club de barrio Jardín.

LOS PUMAS EN EL KEMPES

Le Coq Sportif une a Los Pumas y Talleres en una experiencia deportiva y humana única. (Gentileza Le Coq Sportif).

En un choque para el recuerdo, Los Pumas y los All Blacks se enfrentarán este sábado a las 18.10. Y el el head coach argentino Felipe Contepomi confirmó la formación titular con los cordobeses Franco Molina y Joaquín Oviedo entre los forwards titulares, y Juan Cruz Mallía de fullback. Santiago Carreras estará entre los relevos.