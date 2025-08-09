En fotos: Los Pumas en Córdoba, a la espera de los All Blacks, abrió las puertas a una multitud

Las más de 10 mil personas que concurrieron al Kempes para el entrenamiento abierto al público de Los Pumas, en la previa del enfrentamiento con los All Blacks, refleja la singular expectativa que disparó el evento del próximo sábado 16 de agosto, a las 18.30.

Los Pumas y los All Blacks se medirán por la primera fecha del Rugby Championship 2025, y será a estadio colmado. Así lo testimonia la multitud que pobló la platea Gasparini con banderas argentinas y de los clubes de Córdoba, que tuvieron jornada libre para dejar libre al seleccionado argentino en su contacto con el público.

Entrenamiento abierto de Los Pumas en el Kempes. (José Gabriel Hernández / La Voz).

Los jugadores Albicelestes, instalados por 10 días en la ciudad, vivieron una jornada diferente. Ni hablar de los seis cordobeses que pisaron el césped e integran el seleccionado argentino.

PUMAS EN ACCIÓN

Pasadas las 14.30, los dirigidos por Felipe Contepomi llegaron al Kempes custodiados por una comitiva policial, y pasaron directo al campo de juego. Ya en el escenario principal, el mismo donde el próximo sábado se jugará el trascendental encuentro ante Nueva Zelanda, los jugadores comenzaron con los movimientos.

Entrenamiento abierto de Los Pumas en el Kempes. (José Gabriel Hernández / La Voz).

“Impresionante”, fue la palabra con la que los propios jugadores definieron la convocatoria del entrenamiento a puertas abiertas. El privilegio de ver a Los Pumas en acción para los más chicos; llevarse el afecto de la gente, para los jugadores y staffde Los Pumas, en su primera visita a Córdoba después de 11 años.

Hubo un “partido” para despertar las primeras expresiones de asombro y los aplausos. Los de “pechera” amarilla por un lado, los de remera violeta por el otro. Después y como es habitual, se separaron los backs por un lado y losforwards por el otro. Cada uno de los grupos realizó movimientos acordes a su rol en el equipo. Y llegó el momento de los pateadores y la arenga para los espectadores.

Al finalizar la práctica, jugadores y miembros del staffse acercaron hasta la platea Gasparini para saludar y firmar camisetas. Idilio total en Córdoba.