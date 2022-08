¡Historia! Los Pumas lograron su primer triunfo ante los All Blacks en Nueva Zelanda

Los Pumas hicieron historia y se quedaron con un una tremenda victoria ante Nueva Zelanda por el Rugby Championship por 25 a 18. En un duelo a puro tackle, donde el equipo argentino dejó todo, pudieron conseguir su primer triunfo en tierras neozelandesas en toda la historia.

En un partidazo, el elenco conducido por Michael Cheika logró ser consistente con la patada de Emiliano Boffelli y un try que se inventó de la nada el mendocino Juan Martín González le facilitó la victoria al combinado albiceleste, que ahora se encuentra en la cima de la tabla de posiciones del Rugby Championship.

Se trata de un hecho histórico, no solo porque es la segunda victoria ante los All Blacks, sino que se trata de una de victoria histórica a nivel mundial porque significó vencer al equipo tres veces campeón del mundo en sus tierras, algo que no suele pasar muy seguido en el mundo del rugby.

“Esta es una alegría inmensa. Es duro estar lejos de casa y le dedico esto a mi familia. Estamos muy sólidos en defensa. Sabíamos que si estábamos cerca sobre el final se nos iba a dar. Sobre el final la defensa fue una locura”, señaló Matías Moroni post partido.

Las estadísticas hablan del gran partido de Los Pumas que lograron una efectividad de casi el 96% en los tackles, una verdadera muralla celeste y blanca, que se sacaron la espina, muchos de estos jugadores, de la derrota con Jaguares ante Crusaders en 2019, durante la final del Super Rugby.