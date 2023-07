¡Recuperación en Australia! Con el tiro del final, Los Pumas le ganaron a los Wallabies en su casa

Ambos seleccionados buscaban recomponerse de la derrota sufrida en sus correspondientes debuts, pero fueron Los Pumas los que pudieron concretarlo y le ganaron a Australia 34-31. El encuentro correspondiente a la segunda fecha del Rugby Championship se jugó en el CommBank Stadium de New South Wales y tuvo como árbitro al sudafricano Jaco Peyper.

Argentina tuvo chances de abrir el marcador de entrada pero Mateo Carreras no pudo concretar en el in goal y dos minutos más tarde, Emiliano Boffelli pateó un penal que pegó en el palo.

Con el tanteador en cero, Australia aprovechó la indisciplina de los dirigidos por Cheika, que no podían hacer pie y en consecuencia su juego desordenado no le permitía imponerse. Así, a los cinco minutos, Len Ikitau apoyó el primer try que convirtió Quade Cooper para poner el partido 7-0 a favor de los locales.

Los Pumas seguían sin tomar buenas decisiones, pero los Wallabies también sufrían su indisciplina y a los 20 Emiliano Boffelli pudo descontar con el acierto de un penal.

Con el tanteador 7-3 a favor de los de Eddie Jones, cinco minutos después, Jerónimo De la Fuente apoyó un try para el elenco argentino, que con la conversión de Boffelli, volvió a poner todo como en el inicio.

Los equipos se fueron al descanso igualados en 10 y con un juego que puede ser para cualquiera de los dos.

Y el complemento siguió siendo tan parejo que tanto Los Pumas como Australia pudieron haberse ido triunfadores, pero fue Argentina la que con el tiro del final se quedó con la victoria.

Los dirigidos por Cheika estuvieron más ordenados en el segundo tiempo y ajustaron defensivamente; fueron dominadores en el marcador prácticamente toda la segunda parte pero a los 34 minutos, los Wallabies lo dieron vuelta con un try convertido que puso al local 31-27 arriba.

Y sobre el final apareció el mendocino Juan Martín González, que apoyó la guinda decisiva, y con la conversión de Emiliano Boffelli sentenció la historia a favor de Argentina.

Fue 34-31 para Los Pumas que, más allá del resultado positivo, mostraron una mejoría respecto de la derrota en el debut frente a Nueva Zelanda.

El resumen del triunfo de Los Pumas en Australia

El próximo compromiso argentino será ante Sudáfrica en el cierre de la versión reducida del Rugby Champioship.

La última vez que se enfrentaron argentinos y australianos, hace casi un año, los dirigidos por Michael Cheika consiguieron la victoria más amplia de la historia (por 48-17 en San Juan), y éste fue el capítulo número 40 en el historial frente a los aussies.

Síntesis

Australia: 1. James Slipper, 2. David Poreckiy 3. Allan Alaalatoa; 4. Richie Arnold y 5. Will Skelton; 6. Jed Holloway, 7. Fraser McReight y 8. Rob Valetini; 9. Nic White y 10. Quade Cooper; 11. Marika Koroibete, 12. Samu Kerevi, 13. Len Ikitau y 14. Mark Nawaqanitawase; 15. Tom Wright. Entrenador: Eddie Jones.

Ingresaron: Carter Gordon), Tate McDermott, Josh Kemeny, Rob Leota, Matt Philip,, Pone Fa’amausili, Jordan Uelese y Angus Bell.

Los Pumas: 1. Thomas Gallo, 2. Julián Montoya, 3. Francisco Gómez Kodela; 4. Matías Alemanno, 5. Tomás Lavanini; 6. Pablo Matera, 7. Santiago Grondona, 8. Juan Martín González; 9. Gonzalo Bertranou, 10. Santiago Carreras; 11. Mateo Carreras, 12. Jerónimo De la Fuente, 13. Lucio Cinti; 14. Rodrigo Isgró; 15. Emiliano Boffelli. Entrenador: Michael Cheika

Ingresaron: Nicolás Sánchez, Matías Moroni, Rodrigo Bruni, Lucas Paulos, Eduardo Bello, Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro.

Puntos: PT. 5m, try de Len Ikitau (A) convertido por Quade Cooper (A); 11m, penal de Quade Cooper (A); 20m, penal de Emiliano Boffelli (LP), y 25m, try de Jerónimo de la Fuente convertido por Emiliano Boffelli (LP). ST: 5m, try de Julián Montoya convertido por Emiliano Boffelli (LP); 13m, try de Nic White convertido por Quade Cooper (A); 20m, penal de Emiliano Boffelli (LP); 28m, try de Mateo Carreras convertido por Emiliano Boffelli (LP); 31m, try de Samu Kerevi convertido por Quade Cooper (A); 35m, try de Mark Nawaqanitawase convertido por Quade Cooper (A), y 39m, try de Juan M. González convertido por Emiliano Boffelli (LP).

Tarjeta amarilla: 39m, Richie Arnold (A).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Asistentes: Paul Williams (Nueva Zelanda) y James Doleman (Nueva Zelanda).

TMO: Marius Jonker (Sudáfrica).

Cancha: CommBank Stadium, Sydney.

