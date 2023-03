Los Pumas en Francia: los mendocinos Bertranou y González fueron confirmados por Cheika

El australiano Michael Cheika, entrenador del seleccionado argentino de rugby Los Pumas, confirmó la lista de 40 jugadores que formarán parte desde el lunes de una mini concentración en París, Francia. Entre los seleccionados figuran dos mendocinos: Gonzalo Bertranou y Juan Martín González.

El técnico australiano viajó este sábado rumbo a Francia junto a su grupo de colaboradores integrados por Juan Martín Fernández Lobbe, Felipe Contepomi, el neocelandés David Kidnell y Andrés Bordoy, con el objetivo de ir planificando la versión reducida del Rugby Championship, la cual incluye el choque contra los All Blacks en el estadio Malvinas Argentinas de nuestra ciudad, el próximo 8 de julio desde las 16.30.

Los Pumas y el Himno nacional

“La concentración en París es un buen momento para estar juntos y reencontrarnos luego de la gira internacional de noviembre del año anterior, además es una buena oportunidad para empezar con la planificación de esta temporada”, señaló el head coach.

Más adelante, agregó: “tendremos la posibilidad de entrenar algunos aspectos específicos que esperamos ver de los jugadores convocados en sus actuaciones en los últimos meses de esa temporada en Europa”.

El australiano Michael Cheika, entrenador de Los Pumas. Foto: David Gray / AFP

Luego Cheika concluyó: ”Nuestra idea es no solo está en mejorar distintas facetas del juego, sino también en ser más consistentes y mejorar nuestra mentalidad”.”Buscamos poder estar siempre al mimo nivel, porque cuando estamos en alta competencia tenemos que mantener el nivel”.

Los convocados

Los jugadores citados por el entrenador son los siguientes: Tomás Albornoz, Matías Alemanno, Lautaro Bazán Vélez, Eduardo Bello; Gonzalo Bertranou; Emiliano Boffelli; Rodrigo Bruni, Ignacio Calles, Sebastián Cancelliere, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Santiago Chocobares, Santiago Cordero, Agustín Creevy, Tomás Cubelli,Jerónimo De la Fuente, Bautista Delguy, Thomas Gallo, Francisco Gómez Kodela, Juan Martín González, Santiago Grondona, Juan Imhoff, Facundo Isa, Marcos Kremer, Tomás Lavanini, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya, Matías Moroni, Matías Orlando, Joaquín Oviedo, Lucas Paulos, Guido Petti, Pedro Rubiolo.Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Santiago Socino, Nahuel Tetaz Chaparro, Nicolás Viola y Genaro Podestá (estos dos últimos serán jugadores invitados).

Quiénes quedaron afuera

El equipo técnico de Los Pumas decidió que tanto Eliseo Morales y Rodrigo Martínez, ambos de Pampas, como también Franco Molina, de Dogos XV, que el año pasado tuvieron acción en las giras de Los Pumas, no fueran convocados para priorizar su trabajo en las dos franquicias argentinas-

Asimismo, Mayco Vivas y Nicolás Sánchez, con sendas lesiones, no fueron cedidos por sus clubes europeos”.

El mendocino Juan Martín González, de 21 años y tercera línea de Marista Rugby, se ganó el lugar en Los Pumas. Ya marcó un histórico try frente a los All Blacks. Foto: Los Andes

La agenda de Los Pumas para este 2023

Los Pumas abrirán su participación esta temporada frente a Nueva Zelanda, el 8 de julio en Mendoza, en el encuentro que abrirá la versión reducida del rugby Championship. Una semana más tarde, Los Pumas se enfrentarán con Australia, desde las 6:45 hora argentina, en el el CommBanks Stadium de la ciudad de Sydney.

En el cierre del certamen, por la tercera y última presentación en el Championship, Los Pumas chocarán el 29 de julio a las 12:05, como visitantes, frente a Sudáfrica, actuales campeones del mundo, en el Emirates Airlines Park, de la ciudad de Johannesburgo.

Asimismo, Los Pumas jugarán un encuentro amistoso nuevamente ante Sudáfrica el 5 de agosto en el estadio de Vélez Sarsfield y finalizarán la etapa preparatoria, previa al Mundial de Francia 2023, enfrentando el 9 de setiembre al seleccionado de España, en la ciudad de Madrid.

En la Copa del Mundo Francia 2023, Los Pumas integrarán la Zona D junto a los seleccionados de Inglaterra, Chile, Japón y Samoa.

Argentina debutará ante Inglaterra, actual subcampeón mundial, el 9 de septiembre en Marsella; luego jugará el 22 frente a Tonga en el Stade Geoffroy-Guichard de Saint Etienne; el 30 lo hará con Chile en Nantes, en el Stade de la Beaujoire, el mismo estadio en el que cerrará la zona ante Japón, el 8 de octubre.

El Mundial de Rugby Francia 2023 comenzará a disputarse el viernes 8 de septiembre con el partido de apertura que protagonizarán el país anfitrión, Francia, frente a Nueva Zelanda en el Stade de France en Saint-Denis, en tanto que la final se jugará el 28 de octubre en el mismo estadio.