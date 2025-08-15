Quién es Lauren Fryer, la esposa de Declan Rice que se volvió viral por aspecto físico

Declan Rice atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera futbolística. El mediocampista inglés es una de las figuras del Arsenal, aunque su vida fuera de la cancha también acaparó la atención de los medios, esta vez por un motivo muy distinto: su apoyo público a su esposa, Lauren Fryer, frente al acoso que ella sufrió en redes sociales.

Lauren Fryer, la esposa de Declan Rice que se volvió viral en las redes

Lauren Fryer es mucho más que la pareja de uno de los futbolistas más destacados de Inglaterra. La pareja se conoce desde hace más de ocho años, cuando Rice comenzaba sus primeros pasos profesionales en el West Ham United. A lo largo de su relación, Fryer estuvo a su lado acompañando cada etapa de su ascendente carrera.

Lauren Fryer, la esposa de Declan Rice que se volvió viral en las redes

En agosto de 2022, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Jude, consolidando aún más su vínculo familiar. A pesar de la discreción que suele mantener, Fryer se volvió tendencia recientemente cuando tuvo que cerrar sus cuentas en redes sociales tras recibir comentarios hirientes sobre su apariencia física, en los que se cuestionaba incluso que Rice “mereciera algo mejor”.

Frente a esta situación, Rice no dudó en salir a defender públicamente a su esposa. “Mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí. Ella ha estado conmigo desde que yo no era nadie. No me importa lo que diga la gente, estaré contigo para siempre”, expresó el mediocampista.

Lauren Fryer, la esposa de Declan Rice que se volvió viral en las redes

Sus palabras no solo tuvieron repercusión en Europa, sino que también recibieron el respaldo de otras figuras del deporte y el espectáculo, que condenaron la violencia y superficialidad presente en redes sociales.

La foto viral que desató una ola de comentarios ofensivos contra Lauren Fryer

Una reciente publicación de Declan Rice, en la que posa con la influencer Felicity Hayward luciendo la nueva camiseta del Arsenal, se volvió viral por un motivo ajeno al fútbol. Muchos usuarios la confundieron con Lauren Fryer, pareja del jugador, y desataron una catarata de comentarios machistas y gordófobos sobre su físico.

Declan Rice con la influencer Felicity Hayward

El episodio recordó el acoso que Fryer sufrió en el pasado y que la llevó a cerrar sus redes, poniendo nuevamente en evidencia la violencia digital que rodea a las mujeres vinculadas al mundo del deporte.