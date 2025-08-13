Vía Córdoba / Emprendedores

Córdoba ofrece préstamos millonarios a devolver en 21 cuotas sin interés: cuáles son los requisitos

Se trata de una iniciativa coordinada con el Banco de la Provincia de Córdoba.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

13 de agosto de 2025,

Córdoba ofrece préstamos millonarios a devolver en 21 cuotas sin interés: cuáles son los requisitos
Cómo acceder a los créditos que ofrece Córdoba.

El Gobierno de Córdoba, a través de su programa Actitud Emprendedora, fomenta las ideas y proyectos de la juventud cordobesa. Esta iniciativa, una colaboración entre la Agencia Córdoba Joven y la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba, ofrece herramientas financieras, formación y asesoramiento.

Su objetivo es consolidar emprendimientos, productivos o de servicios, que se encuentran en sus fases iniciales o próximos a su puesta en marcha. En este sentido, ofrece créditos con financiación hasta 21 cuotas sin interés.

Los requisitos para acceder a los créditos con devolución en 21 cuotas sin interés

La Provincia ofrece tres tipos de créditos para emprendedores con distintos beneficios:

  • Línea 1. Otorga hasta 1.800.000 de pesos a emprendimientos productivos o de servicios que se encuentren en marcha con una antigüedad mínima de un año. El dinero debe ser destinado únicamente a insumos e inversiones en maquinaria o herramientas. El plazo de devolución es hasta 21 cuotas sin interés, ajustable mensualmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El período de gracia es hasta tres meses y la forma de pago es mensual, mediante débito automático.
  • Línea 2. Otorgan hasta 2.800.000 de pesos a emprendimientos productivos o de servicios que se encuentren en marcha con una antigüedad mínima de un año. El dinero debe utilizarse para compra de maquinaria o herramientas. El plazo de devolución es hasta 21 cuotas sin interés, ajustable mensualmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El período de gracia es hasta tres meses y la forma de pago es mensual, mediante débito automático.

El acceso a cualquiera de las líneas de crédito está sujeto a una serie de requisitos:

  • Ser una persona física mayor de edad con un máximo 80 años al finalizar el crédito o persona jurídica con domicilio en la provincia de Córdoba.
  • Titular de caja de ahorro o cuenta corriente.
  • Contar con inscripción impositiva, Categoría D o superior monotributo/responsable inscripto, correspondiente a la actividad del emprendimiento con una antigüedad mínima de un año.
  • Contar con una garantía, que puede ser un recibo de sueldo de un tercero (mayor a tres Salarios Mínimo Vital y Móvil, con domicilio en la provincia de Córdoba); o garantía prendaria sobre vehículo automóvil (propio o de un tercero, vehículos con menos de 10 años de antigüedad), asentado en la provincia de Córdoba, con presentación de Certificado de Dominio.
  • Flujo de fondos
  • Seguro de vida asignado al beneficiario, que tendrá vigencia durante el plazo del crédito.
  • Contar con situación crediticia regular.
  • No contar con crédito vigente en Fundación Banco de Córdoba.

Temas Relacionados

MÁS DE Emprendedores
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS