Córdoba ofrece préstamos millonarios a devolver en 21 cuotas sin interés: cuáles son los requisitos

El Gobierno de Córdoba, a través de su programa Actitud Emprendedora, fomenta las ideas y proyectos de la juventud cordobesa. Esta iniciativa, una colaboración entre la Agencia Córdoba Joven y la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba, ofrece herramientas financieras, formación y asesoramiento.

Su objetivo es consolidar emprendimientos, productivos o de servicios, que se encuentran en sus fases iniciales o próximos a su puesta en marcha. En este sentido, ofrece créditos con financiación hasta 21 cuotas sin interés.

Los requisitos para acceder a los créditos con devolución en 21 cuotas sin interés

La Provincia ofrece tres tipos de créditos para emprendedores con distintos beneficios:

Línea 1. Otorga hasta 1.800.000 de pesos a emprendimientos productivos o de servicios que se encuentren en marcha con una antigüedad mínima de un año. El dinero debe ser destinado únicamente a insumos e inversiones en maquinaria o herramientas. El plazo de devolución es hasta 21 cuotas sin interés, ajustable mensualmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El período de gracia es hasta tres meses y la forma de pago es mensual, mediante débito automático.

Línea 2. Otorgan hasta 2.800.000 de pesos a emprendimientos productivos o de servicios que se encuentren en marcha con una antigüedad mínima de un año. El dinero debe utilizarse para compra de maquinaria o herramientas. El plazo de devolución es hasta 21 cuotas sin interés, ajustable mensualmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El período de gracia es hasta tres meses y la forma de pago es mensual, mediante débito automático.

El acceso a cualquiera de las líneas de crédito está sujeto a una serie de requisitos: