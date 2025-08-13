Córdoba ofrece préstamos millonarios a devolver en 21 cuotas sin interés: cuáles son los requisitos

El Gobierno de Córdoba, a través de su programa Actitud Emprendedora, fomenta las ideas y proyectos de la juventud cordobesa. Esta iniciativa, una colaboración entre la Agencia Córdoba Joven y la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba, ofrece herramientas financieras, formación y asesoramiento.
Su objetivo es consolidar emprendimientos, productivos o de servicios, que se encuentran en sus fases iniciales o próximos a su puesta en marcha. En este sentido, ofrece créditos con financiación hasta 21 cuotas sin interés.
Los requisitos para acceder a los créditos con devolución en 21 cuotas sin interés
La Provincia ofrece tres tipos de créditos para emprendedores con distintos beneficios:
- Línea 1. Otorga hasta 1.800.000 de pesos a emprendimientos productivos o de servicios que se encuentren en marcha con una antigüedad mínima de un año. El dinero debe ser destinado únicamente a insumos e inversiones en maquinaria o herramientas. El plazo de devolución es hasta 21 cuotas sin interés, ajustable mensualmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El período de gracia es hasta tres meses y la forma de pago es mensual, mediante débito automático.
- Línea 2. Otorgan hasta 2.800.000 de pesos a emprendimientos productivos o de servicios que se encuentren en marcha con una antigüedad mínima de un año. El dinero debe utilizarse para compra de maquinaria o herramientas. El plazo de devolución es hasta 21 cuotas sin interés, ajustable mensualmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El período de gracia es hasta tres meses y la forma de pago es mensual, mediante débito automático.
El acceso a cualquiera de las líneas de crédito está sujeto a una serie de requisitos:
- Ser una persona física mayor de edad con un máximo 80 años al finalizar el crédito o persona jurídica con domicilio en la provincia de Córdoba.
- Titular de caja de ahorro o cuenta corriente.
- Contar con inscripción impositiva, Categoría D o superior monotributo/responsable inscripto, correspondiente a la actividad del emprendimiento con una antigüedad mínima de un año.
- Contar con una garantía, que puede ser un recibo de sueldo de un tercero (mayor a tres Salarios Mínimo Vital y Móvil, con domicilio en la provincia de Córdoba); o garantía prendaria sobre vehículo automóvil (propio o de un tercero, vehículos con menos de 10 años de antigüedad), asentado en la provincia de Córdoba, con presentación de Certificado de Dominio.
- Flujo de fondos
- Seguro de vida asignado al beneficiario, que tendrá vigencia durante el plazo del crédito.
- Contar con situación crediticia regular.
- No contar con crédito vigente en Fundación Banco de Córdoba.