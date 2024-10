Si queres iniciar un emprendimiento, el Gobierno de Córdoba ofrece créditos de $700.000.

A través del ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, el Gobierno de Córdoba ofrece una “Línea para iniciar emprendimientos”. El préstamo contempla una asistencia de 700.000 pesos, a tres meses de gracia y con sólo cuatro requisitos.

El crédito está destinado a aquellas personas que no puedan acceder al sistema financiero formal y que necesiten apoyo financiero para poner en marcha su propio proyecto.

CRÉDITOS DE $700.000 PARA INICIAR UN EMPRENDIMIENTO EN CÓRDOBA

En detalle, el crédito ofrece 700 mil pesos y permite una devolución de hasta 30 cuotas mensuales sin interés, ajustable semestralmente por el 50% del Índice de Variación Salarial. Es un préstamo individual con garantía propia o de terceros; y ofrece un periodo de gracia de tres meses.

El beneficio está disponible para la compra de herramientas, materiales y maquinarias; y el beneficiario tendrá 120 días para rendir la inversión realizada. El monto sólo puede destinarse a los bienes anunciados y se deberá acreditar esto en las visitas frecuentes que realizará la entidad prestataria.

Es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la pensión por discapacidad, o cualquier otra pensión no contributiva; también con la Tarjeta Social y beneficios similares; y Programas Sociales Municipales, Provinciales y Nacionales. Pero, no lo es para quienes no residan en la provincia.

CUATRO REQUISITOS PARA ACCEDER AL PRÉSTAMO PARA EMPRENDEDORES